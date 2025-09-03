Мода змінюється — стилістка назвала тренд, що з’явився з початком війни в Україні

Дівчина у вишиванці. Фото з Instagram

Війна перевернула наше життя і навіть моду. Якщо раніше ми говорили про фасони, тренди чи сезонність, то тепер одяг — це голос. Він став способом показати, хто ми, звідки і за що стоїмо.

Стилістка Галина Денисюк в коментарі РБК-Україна пояснила, які речі опинилися в центрі уваги.

Реклама

Читайте також:

Що в моді змінилось з початку війни

Наприклад, традиційна сорочка перестала бути лише елементом свята. Сьогодні вишиванка — це броня. У ній є відчуття незламності та глибинного коріння.



"Сучасна вишиванка — це вже не "етно-бутик", це повноцінна частина гардеробу, яку вдягають під піджак, до джинсів, навіть у тренажерку. Це як броня — вона "носить" нас, коли ми не маємо сили носити себе", — каже стилістка.

Сучасна вишиванка. Фото з Instagram

Українські бренди створюють вишиванки з лляних тканин, шифону, додають мінімалістичну вишивку. Такі речі вже давно вийшли за межі "етно-бутіка". Їх носять із піджаком, джинсами, навіть у спортзал. Це не просто одяг, а підтримка, яка "тримає" людину у найважчі моменти.

Ще в моді камуфляж, хакі, берці, карго — так, тренд залишився, але його зміст змінився.

"Це не про маскування чи солдатський образ. Це про те, що ми — в бою. Навіть у цивільному одязі ми поруч зі своїми. Сьогодні мода — це теж зброя", — пояснила Денисюк.

Тому трендові образи стали "загартованими": багатошаровість, грубі тканини, шкіра, металева фурнітура. Вони відображають внутрішній стан українців — силу, витривалість і готовність боротися.

Українські бренди на світовій арені

Сьогодні імена українських дизайнерів звучать у Парижі та Нью-Йорку: RUSLAN BAGINSKIY, BEVZA, FROLOV, Ksenia Schnaider, GUDU, Vita Kin, Elena Burenina, IENKI IENKI.

На подіумах з’являються українські тканини, карпатські мотиви, образи військової сили чи жіночої витримки.

Галина також додала, що коли вона виходить у вишиванці на вулиці Лондона, це не просто річ. Це — маркер.

"Коли я одягаю сорочку з вишивкою на лондонській вулиці — це не одяг, це маркер. Це — я українка. Це — ось звідки я, ось кого я представляю. І таких, як я — мільйони", — уточнила стилістика.

Які тенденції диктує Україна

Стриманий патріотизм. Синьо-жовті кольори в дрібницях: від нитки на рукаві до манікюру.

Синьо-жовті кольори в дрібницях: від нитки на рукаві до манікюру. Мілітарі з жіночим акцентом. Куртки з талією, топи в стилі бронежилетів у поєднанні з сукнею.

Куртки з талією, топи в стилі бронежилетів у поєднанні з сукнею. Streetstyle з обмундирування. Карго-штани, берці, плитоноски в міському стилі.

Карго-штани, берці, плитоноски в міському стилі. Реконструкція символів. Вишиті тризуби, стародавні орнаменти, рукописні шрифти.

Вишиті тризуби, стародавні орнаменти, рукописні шрифти. Ручна робота. Handmade повертає зміст у речі — українці обирають не ціну, а значення.

Сорочка — це саме та річ, які на думку стилістки, важливіші за будь-які тренди.

Раніше ми писали про те, які жакети в стилі 90-х знову на піку популярності.

Також ми повідомляли, що спідниця-олівець підкорила серце модниць своєю універсальністю.