Сколько костюмов сшили для фильма "Властелин колец" — цифра впечатляет

Эльфийские персонажи из кинотрилогии "Властелин колец". Фото: кадр из видео

Первая часть кинотрилогии "Властелин колец" вышла еще в далеком 2001 году. В течение следующих двух лет зрители увидели еще две серии этой культовой ленты. Хотя и прошли уже десятки лет, "Властелин колец" до сих пор остается любимым фильмом миллионов. Все дело в насыщенном сюжете, ярких декорациях, спецэффектах и костюмах. Режиссеры стремились придать фильму особого шарма и детализации, поэтому одежду тщательно подбирали и продумывали до мелочей.

Сколько костюмов сшили для кинотрилогии "Властелин колец"

Костюмы во всех трех фильмах "Властелин колец" — это не просто одежда, а настоящее произведение искусства. Для съемок всех частей в целом было изготовлено более 19 тысяч костюмов. Иногда приходилось шить до 40 клонов одной и той же одежды. Над этим работало более 40 швей.

Костюмеры подбирали одежду для каждой расы из трилогии отдельно. Например, одежда эльфов, гномов, хоббитов и волшебников отличается кардинально. Для пошива использовали различные ткани, стили и цвета.

Одними из самых ярких были образы Арвен и ее отца, Элронда. Они имели довольно похожий стиль, который подчеркивал их происхождение от Высоких Эльфов. При этом их одежда была очень практичной. Например, костюм Арвен из голубовато-серого замшевого пальто с изысканной серебряной пряжкой и платьем сразу же полюбился зрителям.

Платье Арвен. Фото: кадр из видео

Еще одни костюмы, которые очаровали зрителей, принадлежали Галадриэль. Дама в белом носила очень длинные, струящиеся платья из шелка и бисера. Изящества добавлял длинный рукав, прикрывающий кончики пальцев. Такой стиль сохранялся на протяжении всего фильма и беспрекословно добавлял персонажу эфемерности.

Платье Галадриэль. Фото: кадр из видео

Конечно, без внимания нельзя оставить костюм главного героя фильма, Фродо. В нем преобладали ржаво-коричневые цвета и брюки с большими карманами. Легкости образу добавляла льняная рубашка с рукавами в тонкую полоску. В сочетании с коричневым бархатным жилетом это имело простой и одновременно изысканный вид.

Сэмвайс и Фродо. Фото: кадр из видео

Костюмы из кинотрилогии "Властелин колец" поражают многообразием и яркостью. Они создают атмосферу, которая полностью переносит зрителя в доселе неизведанный мир.

