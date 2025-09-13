Скільки костюмів пошили для фільму "Володар перснів" — цифра вражає

Ельфійські персонажі з кінотрилогії "Володар перснів". Фото: кадр з відео

Перша частина кінотрилогії "Володар перснів" вийшла ще у далекому 2001 році. Протягом наступних двох років глядачі побачили ще дві серії цієї культової стрічки. Хоча й пройшли вже десятки років, "Володар перснів" досі залишається улюбленим фільмом мільйонів. Вся справа у насиченому сюжеті, яскравих декораціях, спецефектах та костюмах. Режисери прагнули надати фільму особливого шарму та деталізації, тож одяг ретельно підбирали та продумували до найменших дрібниць.

Скільки костюмів пошили для кінотрилогії "Володар перснів"

Костюми у всіх трьох фільмах "Володар перснів" — це не просто одяг, а справжній витвір мистецтва. Для зйомок усіх частин загалом було виготовлено понад 19 тисяч костюмів. Інколи доводилось шити до 40 клонів одного і того ж одягу. Над цим працювало понад 40 швачок.

Костюмери підбирали одяг для кожної раси з трилогії окремо. Наприклад, одяг ельфів, гномів, хобітів та чарівників відрізняється кардинально. Для пошиття використовували різні тканини, стилі та кольори.

Одними з найяскравіших були образи Арвен та її батька, Елронда. Вони мали досить схожий стиль, який підкреслював їхнє походження від Високих Ельфів. При цьому їхній одяг був дуже практичним. Наприклад, костюм Арвен з блакитно-сірого замшевого пальта з вишуканою срібною пряжкою та сукнею одразу ж полюбився глядачам.

Сукня Арвен. Фото: кадр з відео

Ще одні костюми, що причарували глядачів, належали Галадріель. Пані в білому носила дуже довгі, хвилясті сукні з шовку та бісеру. Витонченості додавав довгий рукав, що прикривав кінчики пальців. Такий стиль зберігався протягом всього фільму та беззаперечно додавав персонажу ефемерності.

Сукня Галадріель. Фото: кадр з відео

Звичайно, без уваги не можна залишити костюм головного героя фільму, Фродо. В ному переважали іржаво-коричневі кольори та штани з великими кишенями. Легкості образу додавала льняна сорочка з рукавами в тонку смужку. В поєднанні з коричневим оксамитовим жилетом це мало простий й водночас вишуканий вигляд.

Семвайс та Фродо. Фото: кадр з відео

Костюми з кінотрилогії "Володар перснів" вражають різноманіттям та яскравістю. Вони створюють атмосферу, що повністю переносить глядача у досі незвіданий світ.

