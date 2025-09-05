Главная куртка осеннего сезона — почему именно эта модель незаменима

Кожаная куртка, которая станет базой для всех модных аутфитов
Каждая женщина знает, что настоящий стиль начинается с правильной верхней одежды. И в этом сезоне осень 2025 главным хитом становится кожанка с высоким воротником. Она не только защищает от ветра и дождя лучше, чем тренч, но и добавляет образу легкой дерзости и рок-н-ролльного шарма.
Какую модную куртку купить на осень
В такой куртке можно чувствовать себя настоящей звездой — даже сочетая ее с классическими брюками или юбкой-миди и элегантными туфлями на каблуках.
Особенность высокого воротника в том, что он делает образ более интересным и одновременно защищает от холода так же эффективно, как шарф. Выбор фасона зависит от вашего стиля и комфорта.
Если цените свободу движений, то выбирайте легкий оверсайз — под него можно надеть объемный свитер или худи. А вот поклонницы классики оценят прямую модель до талии — элегантную и на каждый день, и для вечерних выходов. Тем, кто же ценит оригинальность, стоит обратить внимание на мото-куртки, бомберы или модели с акцентом на плече.
Что касается цвета, лучше остановиться на базовых оттенках: черный, графитовый, коричневый, темно-синий или хаки. Они выглядят дорого, легко сочетаются с любой одеждой и остаются актуальными несколько сезонов подряд. К тому же такие куртки легко стилизовать в образе, хоть с джинсами, хоть с тем самым черным платьем.
То есть этой осенью вам не нужна куча верхней одежды — достаточно одной кожаной куртки с высоким воротником, чтобы выглядеть стильно всегда.
