Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Шкіряна куртка, яка стане базою для всіх модних аутфітів

Шкіряна куртка, яка стане базою для всіх модних аутфітів

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 11:16
Головна куртка осіннього сезону — чому саме ця модель незамінна
Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Кожна жінка знає, що справжній стиль починається з правильної верхнього одягу. І цього сезону осінь 2025 головним хітом стає кожанка з високим коміром. Вона не тільки захищає від вітру й дощу краще, ніж тренч, а й додає образу легкої дерзкості та рок-н-ролльного шарму.

Новини.LIVE розповість більше про цей тренд.

Реклама
Читайте також:

Яку модну куртку купити на осінь

У такій куртці можна почуватись справжньою зіркою — навіть поєднуючи її з класичними штанами чи спідницею-міді та елегантними туфлями на підборах.

Куртка з високим коміром в тренді
Куртка з високим коміром. Фото з Instagram

Особливість високого коміра в тому, що він робить образ цікавішим і водночас захищає від холоду так само ефективно, як шарф. Вибір фасону залежить від вашого стилю та комфорту.

Шкіряна куртка завжди буде мати попит
Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Якщо цінуєте свободу рухів, то обирайте легкий оверсайз — під нього можна надіти об’ємний светр або худі. А от прихильниці класики оцінять пряму модель до талії — елегантну і на кожен день, і для вечірніх виходів. Тим, хто ж цінує оригінальність, варто звернути увагу на мото-куртки, бомбери або моделі з акцентом на плечі.

Акцентні плечі в куртках залишаються в тренді
Трендова куртка. Фото з Instagram

Що стосується кольору, краще зупинитися на базових відтінках: чорний, графітовий, коричневий, темно-синій чи хаки. Вони мають дорогий вигляд, легко поєднуються з будь-яким одягом і залишаються актуальними кілька сезонів поспіль. До того ж такі куртки легко стилізувати в образі, хоч з джинсами, хоч з тією самою чорною сумкою.

Тобто цієї осені вам не потрібна купа верхнього одягу — достатньо однієї шкіряної куртки з високим коміром, щоб мати стильний вигляд завжди.

Раніше ми писали про те, що з верхнього одягу можна носити вже зараз прохолодними вечорами.

Також ми повідомляли про трендові куртки на осінь-зиму, до яких варто придивитись.

мода тренди стиль куртка 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації