Головна куртка осіннього сезону — чому саме ця модель незамінна

Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Кожна жінка знає, що справжній стиль починається з правильної верхнього одягу. І цього сезону осінь 2025 головним хітом стає кожанка з високим коміром. Вона не тільки захищає від вітру й дощу краще, ніж тренч, а й додає образу легкої дерзкості та рок-н-ролльного шарму.

У такій куртці можна почуватись справжньою зіркою — навіть поєднуючи її з класичними штанами чи спідницею-міді та елегантними туфлями на підборах.

Куртка з високим коміром. Фото з Instagram

Особливість високого коміра в тому, що він робить образ цікавішим і водночас захищає від холоду так само ефективно, як шарф. Вибір фасону залежить від вашого стилю та комфорту.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Якщо цінуєте свободу рухів, то обирайте легкий оверсайз — під нього можна надіти об’ємний светр або худі. А от прихильниці класики оцінять пряму модель до талії — елегантну і на кожен день, і для вечірніх виходів. Тим, хто ж цінує оригінальність, варто звернути увагу на мото-куртки, бомбери або моделі з акцентом на плечі.

Трендова куртка. Фото з Instagram

Що стосується кольору, краще зупинитися на базових відтінках: чорний, графітовий, коричневий, темно-синій чи хаки. Вони мають дорогий вигляд, легко поєднуються з будь-яким одягом і залишаються актуальними кілька сезонів поспіль. До того ж такі куртки легко стилізувати в образі, хоч з джинсами, хоч з тією самою чорною сумкою.

Тобто цієї осені вам не потрібна купа верхнього одягу — достатньо однієї шкіряної куртки з високим коміром, щоб мати стильний вигляд завжди.

