Какие вещи омолаживают — должны быть в гардеробе каждой женщины

Девушка в светлой рубашке. Фото: Freepik

Некоторые вещи способны омолодить и подчеркнуть все прелести женщины. Эта одежда — идеальная находка для тех, кто хочет выглядеть стильно и красиво в любом возрасте.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какие вещи будут омолаживать

Спортивные штаны

Спортивные штаны — отличный способ выглядеть моложе. Они подойдут для вечерних прогулок или развлечений с друзьями. Их можно комбинировать с бомбером и удобными кроссовками.

Спортивные штаны. Фото: Instagram

Широкие джинсы

Омолаживать будут любые джинсы, однако наиболее стильно будут смотреться широкие модели. Они будут не просто удобными, но и трендовыми. Сочетать их можно как с кроссовками, так и с обувью на каблуках.

Образ с джинсами. Фото: Instagram

Блузы и рубашки

Рубашка или блуза — идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть моложе. Они удачно комбинируются с любым низом. Лучше всего выбирать монохромные модели светлых оттенков.

Джинсы и голубая рубашка. Фото: Instagram

Короткие юбки

Забудьте о закрытых длинных юбках, если хотите выглядеть моложе. Конечно, мини тоже не всем подойдут, но короткие модели до колена точно сделают образ стильным. Не бойтесь открывать ноги, это сработает в вашу пользу.

Короткая юбка. Фото: Instagram

Одежда светлых и пастельных тонов

Если вы хотите выглядеть моложе, выбирайте одежду розовых, персиковых, бежевых, нейтральных и других пастельных оттенков. Это придаст свежести и скроет ваш истинный возраст.

Светлая одежда. Фото: Instagram

Одежда — это хороший инструмент, который может замаскировать недостатки и скрыть нежелательное. Стоит лишь знать маленькие хитрости, которые в этом помогут.

Напомним, ранее мы писали о том, какие классические вещи подойдут на осень. Эта одежда не выходит из моды.

Также мы рассказывали о том, на какие осенние тренды в одежде стоит обратить внимание. Они популярны за границей.