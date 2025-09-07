Видео
Что носить, чтобы выглядеть моложе — топ вещей

Что носить, чтобы выглядеть моложе — топ вещей

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 11:15
Какие вещи омолаживают — должны быть в гардеробе каждой женщины
Девушка в светлой рубашке. Фото: Freepik

Некоторые вещи способны омолодить и подчеркнуть все прелести женщины. Эта одежда — идеальная находка для тех, кто хочет выглядеть стильно и красиво в любом возрасте.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие вещи будут омолаживать

Спортивные штаны

Спортивные штаны — отличный способ выглядеть моложе. Они подойдут для вечерних прогулок или развлечений с друзьями. Их можно комбинировать с бомбером и удобными кроссовками.

Які речі будуть омолоджувати
Спортивные штаны. Фото: Instagram

Широкие джинсы

Омолаживать будут любые джинсы, однако наиболее стильно будут смотреться широкие модели. Они будут не просто удобными, но и трендовыми. Сочетать их можно как с кроссовками, так и с обувью на каблуках.

Які речі будуть омолоджувати
Образ с джинсами. Фото: Instagram

Блузы и рубашки

Рубашка или блуза — идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть моложе. Они удачно комбинируются с любым низом. Лучше всего выбирать монохромные модели светлых оттенков.

Які речі будуть омолоджувати
Джинсы и голубая рубашка. Фото: Instagram

Короткие юбки

Забудьте о закрытых длинных юбках, если хотите выглядеть моложе. Конечно, мини тоже не всем подойдут, но короткие модели до колена точно сделают образ стильным. Не бойтесь открывать ноги, это сработает в вашу пользу.

Які речі будуть омолоджувати
Короткая юбка. Фото: Instagram

Одежда светлых и пастельных тонов

Если вы хотите выглядеть моложе, выбирайте одежду розовых, персиковых, бежевых, нейтральных и других пастельных оттенков. Это придаст свежести и скроет ваш истинный возраст.

Які речі будуть омолоджувати
Светлая одежда. Фото: Instagram

Одежда — это хороший инструмент, который может замаскировать недостатки и скрыть нежелательное. Стоит лишь знать маленькие хитрости, которые в этом помогут.

Напомним, ранее мы писали о том, какие классические вещи подойдут на осень. Эта одежда не выходит из моды.

Также мы рассказывали о том, на какие осенние тренды в одежде стоит обратить внимание. Они популярны за границей.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
