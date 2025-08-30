Зарубежные тренды этой осени — чем они полюбились модницам

Девушка в коричневом пиджаке. Фото: Instagram

С летним гардеробом уже пора распрощаться и к осенним лукам стоит добавить несколько новинок, ставших популярными за рубежом. Эти тренды полюбились модницам за комфорт и особый шарм.

Главные зарубежные тренды осени

Акцент на "землистых" тонах

В этом сезоне за рубежом трендовыми стали коричневые, зеленые, серые и бежевые оттенки. Их сочетание напоминает настоящий осенний вайб: комфорт и уют. К тому же образ в таких цветах подойдет всем.

Образ в бежево-зеленых оттенках. Фото: Instagram

Джинсы-клеш в стиле 70-х

На пике популярности этой осенью будут ретро-джинсы. Обратите внимание на модели в стиле 70-х. Клеш — вот что выбирают красавицы за рубежом.

Джинсы-клеш. Фото: Instagram

Кейпы

Еще одна зарубежная новинка, которая будет популярной этой осенью в Украине — кейпы. Образы с этим элементом гардероба выглядят по-настоящему уютно. Их лучше всего сочетать с джинсами или юбками.

Образ с кейпом. Фото: Instagram

Сапоги на каблуках

В моде этой осенью будут сапоги на каблуках. Особенно это касается моделей из замши. Элегантная и комфортная — такая обувь сделает более изысканным любой образ.

Сапоги на каблуках. Фото: Instagram

Укороченный тренч

Еще один тренд в моде — укороченный тренч. Это идеальный вариант классического стиля в новом исполнении. Если вам надоели обычные тренчи, обратите внимание именно на такую модель.

Образ с укороченным тренчем. Фото: Instagram

Акцент на плечах

Заграницей популярность набирает одежда с акцентом на плечах. Это главный хит осени 2025 года. Широкие массивные накладки добавят необычного шарма образу, так что обязательно попробуйте такой прием.

Осенний образ. Фото: Instagram

Полуприталенный силуэт

Выбирайте пиджаки, пальто или рубашки с полуприталенным силуэтом. Этой осенью — это настоящий тренд. Он позволит подчеркнуть фигуру и сделает образ более интересным.

Полуприталенный силуэт. Фото: Instagram

Если вы хотите быть в тренде этой осенью, обязательно выберите хотя бы один из этих вариантов. Они освежат лук и придадут ему особый шарм.

