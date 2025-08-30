Видео
Осенние тренды из-за рубежа — семь стильных новинок

Осенние тренды из-за рубежа — семь стильных новинок

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 13:09
Зарубежные тренды этой осени — чем они полюбились модницам
Девушка в коричневом пиджаке. Фото: Instagram

С летним гардеробом уже пора распрощаться и к осенним лукам стоит добавить несколько новинок, ставших популярными за рубежом. Эти тренды полюбились модницам за комфорт и особый шарм.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Главные зарубежные тренды осени

Акцент на "землистых" тонах

В этом сезоне за рубежом трендовыми стали коричневые, зеленые, серые и бежевые оттенки. Их сочетание напоминает настоящий осенний вайб: комфорт и уют. К тому же образ в таких цветах подойдет всем.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Образ в бежево-зеленых оттенках. Фото: Instagram

Джинсы-клеш в стиле 70-х

На пике популярности этой осенью будут ретро-джинсы. Обратите внимание на модели в стиле 70-х. Клеш — вот что выбирают красавицы за рубежом.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Джинсы-клеш. Фото: Instagram

Кейпы

Еще одна зарубежная новинка, которая будет популярной этой осенью в Украине — кейпы. Образы с этим элементом гардероба выглядят по-настоящему уютно. Их лучше всего сочетать с джинсами или юбками.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Образ с кейпом. Фото: Instagram

Сапоги на каблуках

В моде этой осенью будут сапоги на каблуках. Особенно это касается моделей из замши. Элегантная и комфортная — такая обувь сделает более изысканным любой образ.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Сапоги на каблуках. Фото: Instagram

Укороченный тренч

Еще один тренд в моде — укороченный тренч. Это идеальный вариант классического стиля в новом исполнении. Если вам надоели обычные тренчи, обратите внимание именно на такую модель.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Образ с укороченным тренчем. Фото: Instagram

Акцент на плечах

Заграницей популярность набирает одежда с акцентом на плечах. Это главный хит осени 2025 года. Широкие массивные накладки добавят необычного шарма образу, так что обязательно попробуйте такой прием.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Осенний образ. Фото: Instagram

Полуприталенный силуэт

Выбирайте пиджаки, пальто или рубашки с полуприталенным силуэтом. Этой осенью — это настоящий тренд. Он позволит подчеркнуть фигуру и сделает образ более интересным.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Полуприталенный силуэт. Фото: Instagram

Если вы хотите быть в тренде этой осенью, обязательно выберите хотя бы один из этих вариантов. Они освежат лук и придадут ему особый шарм.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи стоит иметь в гардеробе в начале осени. Должны быть абсолютно у всех.

Также мы рассказывали о том, как создать стильные осенние образы со свитерами. Эти идеи легко повторить.

мода одежда осень тренды стиль
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
