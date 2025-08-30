Відео
Головна Fashion Осінні тренди з-за кордону — сім стильних новинок

Осінні тренди з-за кордону — сім стильних новинок

Дата публікації: 30 серпня 2025 13:09
Закордонні тренди цієї осені — чим вони полюбились модницям
Дівчина в коричневому піджаку. Фото: Instagram

З літнім гардеробом вже пора розпрощатись й до осінніх луків варто додати кілька новинок, що стали популярними за кордоном. Ці тренди полюбились модницям через комфорт та особливий шарм.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Головні закордонні тренди осені

Акцент на "землистих" тонах

Цього сезону закордоном трендовими стали коричневі, зелені, сірі та бежеві відтінки. Їхнє поєднання нагадує справжній осінній вайб: комфорт та затишок. До того ж образ в таких кольорах пасуватиме усім.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Образ у бежево-зелених відтінках. Фото: Instagram

Джинси-кльош у стилі 70-х

На піку популярності цієї осені будуть ретро-джинси. Зверніть увагу на моделі у стилі 70-х. Кльош — ось що обирають красуні за кордоном.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Джинси-кльош. Фото: Instagram

Кейпи

Ще одна закордонна новинка, яка буде популярної цієї осені в Україні — кейпи. Образи з цим елементом гардероба мають по-справжньому затишний вигляд. Їх найкраще поєднувати з джинсами чи спідницями.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Образ з кейпом. Фото: Instagram

Чоботи на підборах

В моді цієї осені будуть чоботи на підборах. Особливо це стосується моделей із замші. Елегантне та комфортне — таке взуття зробить вишуканішим будь-який образ.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Чоботи на підборах. Фото: Instagram

Укорочений тренч

Ще один тренд у моді — укорочений тренч. Це ідеальний варіант класичного стилю в новому виконанні. Якщо вам набридли звичайні тренчі, зверніть увагу саме на таку модель.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Образ з вкороченим тренчем. Фото: Instagram

Акцент на плечах

Закордоном популярності набирає одяг з акцентом на плечах. Це головний хіт осені 2025. Широкі масивні накладки додадуть незвичного шарму образу, тож обов'язково спробуйте такий прийом.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Осінній образ. Фото: Instagram

Напівприталений силует

Обирайте піджаки, пальта чи сорочки з напівприталеним силуетом. Цієї осені — це справжній тренд. Він дозволить підкреслити фігуру та зробить образ цікавішим.

Які закордонні осінні тренди будуть в моді
Напівприталений жакет. Фото: Instagram

Якщо ви хочете бути в тренді цієї осені, обов'язково оберіть хоча б один з цих варіантів. Вони освіжать лук та придадуть йому особливого шарму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі варто мати в гардеробі на початку осені. Мають бути геть у всіх.

Також ми розповідали про те, як створити стильні осінні образи зі светрами. Ці ідеї легко повторити.

мода одяг осінь тренди стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
