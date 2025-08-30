Закордонні тренди цієї осені — чим вони полюбились модницям

Осінні тренди з-за кордону — сім стильних новинок
З літнім гардеробом вже пора розпрощатись й до осінніх луків варто додати кілька новинок, що стали популярними за кордоном. Ці тренди полюбились модницям через комфорт та особливий шарм.
Головні закордонні тренди осені
Акцент на "землистих" тонах
Цього сезону закордоном трендовими стали коричневі, зелені, сірі та бежеві відтінки. Їхнє поєднання нагадує справжній осінній вайб: комфорт та затишок. До того ж образ в таких кольорах пасуватиме усім.
Джинси-кльош у стилі 70-х
На піку популярності цієї осені будуть ретро-джинси. Зверніть увагу на моделі у стилі 70-х. Кльош — ось що обирають красуні за кордоном.
Кейпи
Ще одна закордонна новинка, яка буде популярної цієї осені в Україні — кейпи. Образи з цим елементом гардероба мають по-справжньому затишний вигляд. Їх найкраще поєднувати з джинсами чи спідницями.
Чоботи на підборах
В моді цієї осені будуть чоботи на підборах. Особливо це стосується моделей із замші. Елегантне та комфортне — таке взуття зробить вишуканішим будь-який образ.
Укорочений тренч
Ще один тренд у моді — укорочений тренч. Це ідеальний варіант класичного стилю в новому виконанні. Якщо вам набридли звичайні тренчі, зверніть увагу саме на таку модель.
Акцент на плечах
Закордоном популярності набирає одяг з акцентом на плечах. Це головний хіт осені 2025. Широкі масивні накладки додадуть незвичного шарму образу, тож обов'язково спробуйте такий прийом.
Напівприталений силует
Обирайте піджаки, пальта чи сорочки з напівприталеним силуетом. Цієї осені — це справжній тренд. Він дозволить підкреслити фігуру та зробить образ цікавішим.
Якщо ви хочете бути в тренді цієї осені, обов'язково оберіть хоча б один з цих варіантів. Вони освіжать лук та придадуть йому особливого шарму.
