Що носити, аби мати молодший вигляд — топ речей

Дата публікації: 7 вересня 2025 11:15
Які речі омолоджують — повинні бути у гардеробі кожної жінки
Дівчина у світлій сорочці. Фото: Freepik

Деякі речі здатні омолодити та підкреслити всі принади жінки. Цей одяг — ідеальна знахідка для тих, хто хоче мати стильний та красивий вигляд у будь-якому віці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які речі будуть омолоджувати

Спортивні штани

Спортивні штани — чудовий спосіб мати молодший вигляд. Вони підійдуть для вечірніх прогулянок чи розваг з друзями. Їх можна комбінувати з бомбером та зручними кросівками.

Які речі будуть омолоджувати
Спортивні штани. Фото: Instagram

Широкі джинси

Омолоджувати будуть будь-які джинси, однак найбільш стильний вигляд матимуть широкі моделі. Вони будуть не просто зручними, а й трендовими. Поєднувати їх можна як з кросівками, так й взуттям на підборах.

Які речі будуть омолоджувати
Образ з джинсами. Фото: Instagram

Блузи та сорочки

Сорочка або блуза — ідеальний варіант для тих, хто хоче мати молодший вигляд. Вони вдало комбінуються з будь-яким низом. Найкраще обирати монохромні моделі світлих відтінків.

Які речі будуть омолоджувати
Джинси та блакитна сорочка. Фото: Instagram

Короткі спідниці

Забудьте про закриті довгі спідниці, якщо хочете мати молодший вигляд. Звичайно, міні теж не усім підійдуть, але короткі моделі до коліна точно зроблять образ стильним. Не бійтеся відкривати ноги, це спрацює на вашу користь.

Які речі будуть омолоджувати
Коротка спідниця. Фото: Instagram

Одяг світлих та пастельних тонів

Якщо ви хочете мати молодший вигляд, обирайте одяг рожевих, персикових, бежевих, нейтральних та інших пастельних відтінків. Це додасть свіжості та приховає ваш справжній вік. 

Які речі будуть омолоджувати
Світлий одяг. Фото: Instagram

Одяг — це хороший інструмент, який може замаскувати недоліки та приховати небажане. Варто лише знати маленькі хитрощі, які в цьому допоможуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які класичні речі підійдуть на осінь. Цей одяг не виходить з моди.

Також ми розповідали про те, на які осінні тренди в одязі варто звернути увагу. Вони популярні за кордоном.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
