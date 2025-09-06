Видео
Главная Fashion Счастливый цвет маникюра — притянет успех и деньги

Счастливый цвет маникюра — притянет успех и деньги

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 19:50
Какой цвет маникюра притянет счастье — настоящий магнит для успеха
Желтый маникюр. Фото: Instagram

Цвет маникюра — это мощный инструмент, который может притянуть удачу и счастье в жизнь женщины. Если правильно подобрать оттенок, то он станет настоящим талисманом для вас.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какой цвет маникюра привлечет к вам счастье

Если вы хотите, чтобы маникюр притягивал удачу, выберите желтый цвет. Такой оттенок символизирует энергию и процветание. Он считается наиболее привлекательным для финансовой сферы, поэтому притянет к вам деньги.

Жовтий колір манікюру принесе удачу
Красивый желтый маникюр. Фото: Instagram

Желтый маникюр заряжает энергией на смелые решения и открывает возможности для роста. Кроме того, он усилит вашу уверенность и будет способствовать активному мышлению. Этот оттенок также символизирует надежность и стабильность.

Жовтий колір манікюру принесе удачу
Желтый френч. Фото: Instagram

При этом желтый маникюр не только принесет счастье, но и будет иметь красивый вид. Особенно привлекательным он будет на коротких квадратных ногтях. Такой дизайн освежит руки и придаст нежности.

Жовтий колір манікюру принесе удачу
Желтый маникюр на коротких квадратных ногтях. Фото: Instagram

Если же вы хотите что-то необычное — попробуйте сделать желтый френч. Он не будет чрезмерно ярким, но будет притягивать удачу. Кроме того, экспериментируйте с оттенками, например, попробуйте ультрамодный в этом сезоне оттенок butter yellow.

Жовтий колір манікюру принесе удачу
Маникюр в оттенке butter yellow. Фото: Instagram

Желтый маникюр — лучшее решение для тех, кто хочет притянуть деньги и счастье. При этом не важно, будет ли это однотонный цвет или сложный дизайн с яркими вкраплениями.

Напомним, ранее мы писали о том, какие дизайны в маникюре стали антитрендовыми. Лучше забыть о них.

Также мы рассказывали о том, какой оригинальный маникюр можно сделать осенью. Он притянет к вам взгляды.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
