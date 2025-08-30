Антитрендовый маникюр 2025 — идеи, которые только испортят образ

Мраморный дизайн маникюра. Фото: Instagram

В 2025 году в тренде нежный маникюр, который будет подчеркивать натуральность и придаст рукам утонченности. Модницы отдают предпочтение нюдовым и пастельным оттенкам, которые не будут забирать слишком много внимания на себя. Поэтому в антитренды попали несколько дизайнов, которые совершенно не соответствуют желанию красавиц.

Какие дизайны маникюра больше не в моде

Мраморный дизайн

Хотя и мраморный маникюр выглядит достаточно интересно и привлекательно, мода на него уже давно прошла. Красавицам, которые обожают такой дизайн, лучше заменить его на базовый французский маникюр, что не теряет актуальности годами. Или же попробуйте украсить ногти поталью — она сейчас на пике популярности.

Мраморный маникюр. Фото: Instagram

Кислотные оттенки

Особенно осенью кислотные оттенки будут просто кричать о безвкусице. Такой тренд потерял актуальность, поэтому лучше выбрать более спокойные и глубокие цвета: молочный, бежевый, нежно-розовый, коричневый или черный. Если же душа таки просит чего-то яркого, попробуйте классику, которая не выходит из моды — красный оттенок.

Яркий лимонный маникюр. Фото: Instagram

Объемный дизайн на длинных ногтях

Поскольку в моде минимализм, то такой вариант точно стоит обходить стороной. Объемный дизайн сам по себе выглядит ярко, а на длинных ногтях он становится еще более акцентным. Такой маникюр будет слишком перегруженным, так что стоит выбрать что-то одно.

Объемный дизайн на длинных ногтях. Фото: Instagram

Геометрия на ногтях

Такой дизайн был в тренде не один сезон, но в 2025 году о линиях на ногтях лучше забыть. Этот маникюр просто потерял актуальность. Если все же очень хочется попробовать геометрические узоры, делайте их достаточно легкими и едва заметными.

Маникюр с линиями. Фото: Instagram

Эти дизайны точно укажут на безвкусицу и только испортят модный образ. Так что лучше забыть о них и обратить внимание на новинки, которые сейчас актуальны.

