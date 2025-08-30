Відео
Це більше не модно — чотири антитренди в манікюрі

Це більше не модно — чотири антитренди в манікюрі

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 19:47
Антитрендовий манікюр 2025 — ідеї, які лише зіпсують образ
Мармуровий дизайн манікюру. Фото: Instagram

У 2025 році в тренді ніжний манікюр, що буде підкреслювати натуральність та додасть рукам витонченості. Модниці віддають перевагу нюдовим та пастельним відтінкам, які не будуть забирати занадто багато уваги на себе. Відтак в антитренди потрапили кілька дизайнів, які геть не відповідають бажанням красунь.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які дизайни манікюру більше не в моді

Мармуровий дизайн

Хоча мармуровий манікюр має досить цікавий та привабливий вигляд, мода на нього вже давно минула. Красуням, які обожнюють такий дизайн, краще замінити його на базовий французький манікюр, який не втрачає актуальності роками. Або ж спробуйте прикрасити нігті поталю — вона зараз на піку популярності.

Антитрендовий манікюр осінь 2025
Мармуровий манікюр. Фото: Instagram

Кислотні відтінки

Особливо восени кислотні відтінки будуть просто кричати про несмак. Такий тренд втратив актуальність, тож краще обрати спокійніші та глибші кольори: молочний, бежевий, ніжно-рожевий, коричневий чи чорний. Якщо ж душа таки просить чогось яскравого, спробуйте класику, яка не виходить з моди — червоний відтінок.

Антитрендовий манікюр осінь 2025
Яскравий лимонний манікюр. Фото: Instagram

Об'ємний дизайн на довгих нігтях

Оскільки в моді мінімалізм, то такий варіант точно варто обминати. Об'ємний дизайн сам по собі має яскравий вигляд, а на довгих нігтях він стає ще більш акцентним. Такий манікюр буде надто перевантаженим, тож варто вибрати щось одне.

Антитрендовий манікюр осінь 2025
Об'ємний дизайн на довгих нігтях. Фото: Instagram

Геометрія на нігтях

Такий дизайн був у тренді не один сезон, але у 2025 році про лінії на нігтях краще забути. Цей манікюр просто втратив актуальність. Якщо все ж дуже хочеться спробувати геометричні візерунки, робіть їх досить легкими та ледь помітними.

Антитрендовий манікюр осінь 2025
Манікюр із лініями. Фото: Instagram

Ці дизайни точно вкажуть на несмак та лише зіпсують модний образ. Тож краще забути про них і звернути увагу на новинки, які зараз актуальні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який оригінальний манікюр зробити цієї осені. Він здивує усіх красою.

Також ми розповідали про те, які дизайни будуть трендовими восени 2025 року. Ці кольори точно сподобаються усім.

мода манікюр краса антитренди нігті
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
