Щасливий колір манікюру — притягне успіх та гроші

Дата публікації: 6 вересня 2025 19:50
Який колір манікюру притягне щастя — справжній магніт для успіху
Жовтий манікюр. Фото: Instagram

Колір манікюру — це потужний інструмент, який може притягнути удачу та щастя в життя жінки. Якщо правильно підібрати відтінок, то він стане справжнім талісманом для вас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Який колір манікюру приверне до вас щастя

Якщо ви хочете, аби манікюр притягував удачу, оберіть жовтий колір. Такий відтінок символізує енергію та процвітання. Він вважається найбільш привабливим для фінансової сфери, тож притягне до вас гроші.

Жовтий колір манікюру принесе удачу
Красивий жовтий манікюр. Фото: Instagram

Жовтий манікюр заряджає енергією на сміливі рішення та відкриває можливості для зростання. Крім того, він підсилить вашу впевненість та сприятиме активному мисленню. Цей відтінок також символізує надійність і стабільність.

Жовтий колір манікюру принесе удачу
Жовтий френч. Фото: Instagram

При цьому жовтий манікюр не лише принесе щастя, а й буде мати красивий вигляд. Особливо привабливим він буде на коротких квадратних нігтях. Такий дизайн освіжить руки та додасть ніжності.

Жовтий колір манікюру принесе удачу
Жовтий манікюр на коротких квадратних нігтях. Фото: Instagram

Якщо ж ви хочете щось незвичайне — спробуйте зробити жовтий френч. Він не буде надмірно яскравим, але притягуватиме удачу. Крім того, експериментуйте з відтінками, наприклад, спробуйте ультрамодний в цьому сезоні відтінок butter yellow.

Жовтий колір манікюру принесе удачу
Манікюр у відтінку butter yellow. Фото: Instagram

Жовтий манікюр — найкраще рішення для тих, хто хоче притягнути гроші та щастя. При цьому не важливо, чи буде це однотонний колір, чи складний дизайн з яскравими вкрапленнями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які дизайни в манікюрі стали антитрендовими. Краще забути про них.

Також ми розповідали про те, який оригінальний манікюр можна зробити восени. Він притягне до вас погляди.

мода манікюр поради краса нігті
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
