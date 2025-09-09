Почему нельзя спать в серьгах — эксперты предупредили об опасности

Девушка в элегантных серьгах. Фото: Freepik

С возрастом кожа и ткани мочки уха постепенно теряют коллаген и эластин — те самые волокна, которые делают ее плотной и упругой. Из-за этого мочка становится более мягкой, удлиненной, а проколы растягиваются. Если же вы годами не снимаете украшения на ночь, особенно массивные или висячие, вес украшений в сочетании с гравитацией работает, как маленький груз: ночь за ночью, год за годом, они буквально вытягивают прокол, делая его длиннее и менее аккуратным.

Об этом рассказала дерматолог Саманта Эллис в своем TikTok.

Почему на ночь нужно снимать серьги

Дерматолог Саманта Эллис советует выработать простую привычку — перед сном снимать серьги, чтобы дать мочке "отдохнуть" и избежать лишней нагрузки. Это касается именно мягкой части уха. Если прокол сделан в хряще (например, в верхней части уха), сон в серьгах там не вызывает ни эстетических, ни медицинских проблем, если они вам не мешают.

Если же проблема уже появилась — мочка потеряла форму, а прокол стал больше или "провисает", то современная косметология предлагает быстрый выход: инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Они восстанавливают объем, создают более плотный "фундамент" для сережек и даже помогают украшениям снова держаться прямо, а не отклоняться вниз. Процедура занимает всего несколько минут, почти безболезненна и не требует восстановления — можно сделать в перерыве на обед или перед походом на тренировку.

Серьги-кольца у девушки. Фото: Freepik

Пластический хирург Мелисса Дофт отмечает, что риски у такой процедуры минимальны, хотя существует вероятность случайно попасть иглой в сосуд, что может повлиять на обновление клеток. Но на слух это никак не сказывается.

Стоит помнить и о естественном факторе: даже без сережек мочки ушей с возрастом немного удлиняются, и это может добавлять несколько "лишних" лет внешнему виду. Поэтому регулярное снятие украшений перед сном — простой и бесплатный способ сохранить молодость и опрятный вид ушей как можно дольше.

