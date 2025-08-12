Видео
Ожерелье с большим подвесом покоряет моду осени-зимы 2025 года

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 13:03
Любимое украшение модниц в 2025/2026 — деталь, которая изменит образ
Красивая подвеска. Фото: Freepik

Сезон осень-зима 2025/2026 однозначно запомнится возвращением массивных подвесок. Если еще летом они лишь начинали привлекать внимание, то сейчас стали полноправной "звездой" образа. И именно сейчас — лучший момент, чтобы добавить такое украшение в свой гардероб.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Украшение, которое останется в тренде на 2026 год

На подиумах Ralph Lauren, Gucci, Chloé и Ulla Johnson колье с крупными кулонами появлялись почти в каждом втором показе. Их сочетали с открытыми блузами в стиле бохо, с классическими свитерами, платьями с глубоким вырезом и даже с деловыми костюмами. Главный принцип — украшение должно стать центром внимания.

Кольє, яке зараз можна побачити на кожному показі
Chloé осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Отметим, что массивные подвески — это полная противоположность тонким цепочкам, которые доминировали последние несколько сезонов. В моде кулоны в форме сердец, камни удивительных оттенков и форм, подвески с эффектом старины и элементы, напоминающие винтаж. Такие украшения лучше всего носить соло, но если хочется большего объема — можно добавить несколько тонких цепочек и создать стильный каскад.

Прикраса, що домінує останні кілька сезонів
Ralph Lauren осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Чтобы подвеска выглядела максимально эффектно, ей нужно "пространство". Это может быть глубокий V-образный вырез, расстегнутая на несколько пуговиц рубашка или мягкий свитер с открытой горловиной. Так украшение получает фон, который не отвлекает, а наоборот подчеркивает его.

Цю підвіску потрібно вміти правильно поєднувати
Chloé осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Еще одна важная деталь этого тренда — фактура. В моде ручная работа, природные формы, мотивы листьев и цветов, полудрагоценные камни, металлы с состаренным эффектом. У таких украшений есть нотки ар-нуво и бохо, но при этом они остаются современными и универсальными. Это та деталь, которая может превратить даже самое простое платье или свитер в образ с характером.

Ранее мы писали о том, на каком пальце стоит носить кольцо — это имеет большое значение.

Также мы сообщали, что нельзя дарить женщине из украшений, чтобы не навлечь беду.

мода тренды стиль украшения 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
