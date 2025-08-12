Улюблена прикраса модниць у 2025/2026 — деталь, що змінить образ

Гарна підвіска. Фото: Freepik

Сезон осінь-зима 2025/2026 однозначно запам’ятається поверненням масивних підвісок. Якщо ще влітку вони лише починали привертати увагу, то зараз стали повноправною "зіркою" образу. І саме зараз найкращий момент, щоб додати таку прикрасу до свого гардеробу.

Про це пише Vogue.

На подіумах Ralph Lauren, Gucci, Chloé та Ulla Johnson кольє з великими кулонами з’являлися майже в кожному другому показі. Їх поєднували з відкритими блузами у стилі бохо, з класичними светрами, сукнями з глибоким вирізом і навіть з діловими костюмами. Головний принцип — прикраса має стати центром уваги.

Chloé осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Зазначимо, що масивні підвіски — це повна протилежність тонким ланцюжкам, які домінували останні кілька сезонів. У моді кулони у формі сердець, каміння дивовижних відтінків і форм, підвіски з ефектом старовини та елементи, що нагадують вінтаж. Такі прикраси найкраще носити соло, але якщо хочеться більшого об’єму, можна додати кілька тонких ланцюжків і створити стильний каскад.

Ralph Lauren осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Щоб підвіска мала максимально ефектний вигляд, їй потрібен "простір". Це може бути глибокий V-подібний виріз, розстібнута на кілька ґудзиків сорочка або м’який светр із відкритою горловиною. Так прикраса отримує фон, який не відволікає, а навпаки підкреслює її.

Chloé осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Ще одна важлива деталь цього тренду — фактура. У моді ручна робота, природні форми, мотиви листя та квітів, напівдорогоцінне каміння, метали зі зістареним ефектом. У таких прикрас є нотки ар-нуво і бохо, але водночас вони залишаються сучасними й універсальними. Це та деталь, яка може перетворити навіть найпростішу сукню чи светр на образ із характером.

