Чому не можна спати в сережках — експерти попередили про небезпеку

З віком шкіра і тканини мочки вуха поступово втрачають колаген і еластин — ті самі волокна, які роблять її щільною та пружною. Через це мочка стає більш м’якою, видовженою, а проколи розтягуються. Якщо ж ви роками не знімаєте прикраси на ніч, особливо масивні або висячі, вага прикрас у поєднанні з гравітацією працює, як маленька тягарка: ніч за ніччю, рік за роком, вони буквально витягують прокол, роблячи його довшим і менш акуратним.

Про це розповіла дерматологиня Саманта Елліс у своєму TikTok.

Чому на ніч потрібно знімати сережки

Дерматологиня Саманта Елліс радить виробити просту звичку — перед сном знімати сережки, щоб дати мочці "відпочити" та уникнути зайвого навантаження. Це стосується саме м’якої частини вуха. Якщо прокол зроблено у хрящі (наприклад, у верхній частині вуха), сон у сережках там не викликає ані естетичних, ані медичних проблем, якщо вони вам не заважають.

Якщо ж проблема вже з’явилася — мочка втратила форму, а прокол став більшим чи "провисає", то сучасна косметологія пропонує швидкий вихід: ін’єкції філерів на основі гіалуронової кислоти.

Вони відновлюють об’єм, створюють щільніший "фундамент" для сережок і навіть допомагають прикрасам знову триматися прямо, а не відхилятися вниз. Процедура триває лише кілька хвилин, майже безболісна та не вимагає відновлення — можна зробити у перерві на обід чи перед походом на тренування.

Пластична хірургиня Мелісса Дофт зазначає, що ризики у такої процедури мінімальні, хоча існує ймовірність випадково потрапити голкою у судину, що може вплинути на оновлення клітин. Але на слух це ніяк не позначається.

Варто пам’ятати й про природний фактор: навіть без сережок мочки вух з віком трохи видовжуються, і це може додавати кілька "зайвих" років зовнішньому вигляду. Тож регулярне зняття прикрас перед сном — простий і безкоштовний спосіб зберегти молодість та охайний вигляд вух якнайдовше.

