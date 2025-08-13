Відео
Всі обговорюють обручку Роналду для заручин — фото та ціна

Всі обговорюють обручку Роналду для заручин — фото та ціна

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 08:40
Ціна обручки Роналду для коханої вражає — фото модного шедевра
Роналду зі своєю нареченою. Фото: instagram.com/georginagio

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду нарешті зробив те, про що так довго говорили його фанати — офіційно освідчився Джорджині Родрігес після дев’яти років разом. І, звісно, зробив це максимально ефектно, у своєму стилі. Про заручини стало відомо, коли Джорджина виклала в Instagram фото з ніжними словами "так" і знімком, де на її безіменному пальці сяє кільце з величезним діамантом.

Про це пише DailyMail.

Читайте також:

Розкішна каблучка нареченої Роналду

Камінь настільки масивний, що складно відвести погляд — він буквально переливається при кожному русі руки.

Роналду подарував на заручини розкішну каблучку
Каблучка нареченої Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Ювелірна експертка Лора Тейлор розповіла, що перстень прикрашений овальним діамантом вагою від 15 до 20 каратів. По обидва боки центрального каменю розташовані великі бічні діаманти, які підсилюють блиск і роблять прикрасу ще масштабнішою. На її думку, це — справжня ювелірна ікона останніх років, яка ідеально пасує такій відомій парі.

Скільки коштує знаменита обручка

Щодо ціни — усе залежить від якості діаманта. Якщо камінь природний, без дефектів та з ідеальним відтінком, його вартість може перевищувати 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 83 мільйони гривень). Засновниця компанії з виробництва обручок Олівія Ландау припускає, що вага діаманта може перевищувати 10 каратів навіть у мінімальній оцінці, а це вже кілька мільйонів доларів.

Роналду з Джорджиною вже 9 років
Роналду та Джорджина. Фото: instagram.com/georginagio

Додамо, що історія Роналду та Джорджини розпочалася ще у 2016 році, коли вони познайомилися в бутику Gucci в Мадриді. З того часу вони стали однією з найвідоміших пар у світі, виховують п’ятьох дітей і не раз підживлювали чутки про можливе весілля. Протягом багатьох років уболівальники запитували, чому футболіст досі не зробив пропозицію, на що він відповідав: "Я чекаю особливого моменту". Видно, він настав.

Раніше ми писали про те, яке намисто будуть носити усі взимку у 2026 році.

Також ми повідомляли, яка прикраса на подарунок може принести біди.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
