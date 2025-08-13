Ціна обручки Роналду для коханої вражає — фото модного шедевра

Всі обговорюють обручку Роналду для заручин — фото та ціна
Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду нарешті зробив те, про що так довго говорили його фанати — офіційно освідчився Джорджині Родрігес після дев’яти років разом. І, звісно, зробив це максимально ефектно, у своєму стилі. Про заручини стало відомо, коли Джорджина виклала в Instagram фото з ніжними словами "так" і знімком, де на її безіменному пальці сяє кільце з величезним діамантом.
Розкішна каблучка нареченої Роналду
Камінь настільки масивний, що складно відвести погляд — він буквально переливається при кожному русі руки.
Ювелірна експертка Лора Тейлор розповіла, що перстень прикрашений овальним діамантом вагою від 15 до 20 каратів. По обидва боки центрального каменю розташовані великі бічні діаманти, які підсилюють блиск і роблять прикрасу ще масштабнішою. На її думку, це — справжня ювелірна ікона останніх років, яка ідеально пасує такій відомій парі.
Скільки коштує знаменита обручка
Щодо ціни — усе залежить від якості діаманта. Якщо камінь природний, без дефектів та з ідеальним відтінком, його вартість може перевищувати 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 83 мільйони гривень). Засновниця компанії з виробництва обручок Олівія Ландау припускає, що вага діаманта може перевищувати 10 каратів навіть у мінімальній оцінці, а це вже кілька мільйонів доларів.
Додамо, що історія Роналду та Джорджини розпочалася ще у 2016 році, коли вони познайомилися в бутику Gucci в Мадриді. З того часу вони стали однією з найвідоміших пар у світі, виховують п’ятьох дітей і не раз підживлювали чутки про можливе весілля. Протягом багатьох років уболівальники запитували, чому футболіст досі не зробив пропозицію, на що він відповідав: "Я чекаю особливого моменту". Видно, він настав.
