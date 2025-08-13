Цена обручального кольца Роналду для любимой впечатляет — фото модного шедевра

Роналду со своей невестой. Фото: instagram.com/georginagio

Известный португальский футболист Криштиану Роналду наконец сделал то, о чем так долго говорили его фанаты — официально сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет вместе. И, конечно, сделал это максимально эффектно, в своем стиле. О помолвке стало известно, когда Джорджина выложила в Instagram фото с нежными словами "да" и снимком, где на ее безымянном пальце сияет кольцо с огромным бриллиантом.

Об этом пишет DailyMail.

Реклама

Читайте также:

Роскошное кольцо невесты Роналду с бриллиантами

Камень настолько массивный, что сложно отвести взгляд — он буквально переливается при каждом движении руки.

Кольцо невесты Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Ювелирный эксперт Лора Тейлор рассказала, что кольцо украшено овальным бриллиантом весом от 15 до 20 карат. По обеим сторонам центрального камня расположены крупные боковые бриллианты, которые усиливают блеск и делают украшение еще масштабнее. По ее мнению, это — настоящая ювелирная икона последних лет, которая идеально подходит такой известной паре.

Сколько стоит знаменитое обручальное кольцо

Относительно цены — все зависит от качества бриллианта. Если камень природный, без дефектов и с идеальным оттенком, его стоимость может превышать 1,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 83 миллиона гривен). Основательница компании по производству обручальных колец Оливия Ландау предполагает, что вес бриллианта может превышать 10 карат даже в минимальной оценке, а это уже несколько миллионов долларов.

Роналду и Джорджина. Фото: instagram.com/georginagio

Добавим, что история Роналду и Джорджины началась еще в 2016 году, когда они познакомились в бутике Gucci в Мадриде. С тех пор они стали одной из самых известных пар в мире, воспитывают пятерых детей и не раз подпитывали слухи о возможной свадьбе. На протяжении многих лет болельщики спрашивали, почему футболист до сих пор не сделал предложение, на что он отвечал: "Я жду особого момента". Видно, он настал.

Ранее мы писали о том, какое ожерелье будут носить все зимой в 2026 году.

Также мы сообщали, какое украшение на подарок может принести беды.