Модный ремень - главный аксессуар осени в стиле звезд

Ремень сезона — самые модные способы носить этот аксессуар осенью
Сейчас ремень перестал быть просто "практичной мелочью", которая держит брюки. Он превратился в один из главных акцентов сезона — деталь, способную оживить даже самый привычный образ. И чтобы выглядеть стильно, совсем не нужно придумывать сложные сочетания или перегружать лук. Достаточно правильно подобранного аксессуара.
Об этом пишет Elle.
В ближайшие месяцы ремень становится тем элементом, который может изменить настроение всего наряда. Дизайнеры и streetstyle-звезды показали, что носить его можно по-разному.
Ремень как стильный аксессуар сезона
Классика всегда в моде
Кожаные ремни средней ширины выглядят лаконично и подходят практически ко всему — от платьев до брюк. Это тот случай, когда простота работает на элегантность.
Массивные пряжки и детали
Если хочется больше драйва, то выбирайте ремни с крупными металлическими элементами в стиле 2000-х или фактурными вставками. Они сразу добавляют образу характера.
Тонкие и изящные
Аккуратные ремешки прекрасно подчеркивают талию. Носите их поверх пальто или жакета, чтобы силуэт выглядел более стройным и женственным. А с объемными свитерами они создают интересный контраст.
Для смелых — несколько сразу
Тренд, который подхватили модницы с подиумов: носить по два-три ремня разной ширины и цвета одновременно. Это добавляет образу динамики и делает его действительно уникальным.
Поэтому если вам кажется, что ваши повседневные сочетания нуждаются в свежей ноте, попробуйте сыграть на ремне.
Ранее мы писали о том, какие модели сумок можно смело носить в этом сезоне.
Также мы сообщали, какой аксессуар в тренде осенью.
Читайте Новини.LIVE!