Ремень сезона — самые модные способы носить этот аксессуар осенью

Ремень сезона — самые модные способы носить этот аксессуар осенью

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 09:19
Модный ремень - главный аксессуар осени в стиле звезд
Девушка со штанами на поясе. Фото: freepik.com

Сейчас ремень перестал быть просто "практичной мелочью", которая держит брюки. Он превратился в один из главных акцентов сезона — деталь, способную оживить даже самый привычный образ. И чтобы выглядеть стильно, совсем не нужно придумывать сложные сочетания или перегружать лук. Достаточно правильно подобранного аксессуара.

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

В ближайшие месяцы ремень становится тем элементом, который может изменить настроение всего наряда. Дизайнеры и streetstyle-звезды показали, что носить его можно по-разному.

Ремень как стильный аксессуар сезона

Классика всегда в моде

Кожаные ремни средней ширины выглядят лаконично и подходят практически ко всему — от платьев до брюк. Это тот случай, когда простота работает на элегантность.

Шкіряний ремінь залишається класикою на всі часи
Кожаный ремень. Фото из Instagram

Массивные пряжки и детали

Если хочется больше драйва, то выбирайте ремни с крупными металлическими элементами в стиле 2000-х или фактурными вставками. Они сразу добавляют образу характера.

Масивні ремені додають образам характеру
Массивный ремень в образе. Фото из Instagram

Тонкие и изящные

Аккуратные ремешки прекрасно подчеркивают талию. Носите их поверх пальто или жакета, чтобы силуэт выглядел более стройным и женственным. А с объемными свитерами они создают интересный контраст.

Акуратні ремені ідеально можуть підкреслити талію
Аккуратный ремень. Фото из Instagram

Для смелых — несколько сразу

Тренд, который подхватили модницы с подиумов: носить по два-три ремня разной ширины и цвета одновременно. Это добавляет образу динамики и делает его действительно уникальным.

Зараз модно носити декілька ременів відразу
Два ремня в одном образе. Фото из Instagram

Поэтому если вам кажется, что ваши повседневные сочетания нуждаются в свежей ноте, попробуйте сыграть на ремне.

Ранее мы писали о том, какие модели сумок можно смело носить в этом сезоне.

Также мы сообщали, какой аксессуар в тренде осенью.

Юлия Харченко
Автор:
Юлия Харченко
