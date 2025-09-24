Модний ремінь — головний аксесуар осені у стилі зірок

Ремінь сезону — наймодніші способи носити цей аксесуар восени
Зараз ремінь перестав бути просто "практичною дрібницею", яка тримає штани. Він перетворився на один із головних акцентів сезону — деталь, здатну оживити навіть найзвичніший образ. І щоб мати стильний вигляд, зовсім не потрібно вигадувати складні поєднання чи перевантажувати лук. Достатньо правильно підібраного аксесуара.
У найближчі місяці ремінь стає тим елементом, який може змінити настрій всього вбрання. Дизайнери та streetstyle-зірки показали, що носити його можна по-різному.
Ремінь як стильний аксесуар сезону
Класика завжди в моді
Шкіряні ремені середньої ширини мають лаконічний вигляд й пасують практично до всього — від суконь до брюк. Це той випадок, коли простота працює на елегантність.
Масивні пряжки та деталі
Якщо хочеться більше драйву, то обирайте ремені з великими металевими елементами у стилі 2000-х чи фактурними вставками. Вони одразу додають образу характеру.
Тонкі й витончені
Акуратні ремінці чудово підкреслюють талію. Носіть їх поверх пальта чи жакета, щоб силует мав більш стрункіший та жіночний вигляд. А з об’ємними светрами вони створюють цікавий контраст.
Для сміливих — кілька одразу
Тренд, який підхопили модниці з подіумів: носити по два-три ремені різної ширини та кольорів одночасно. Це додає образу динаміки й робить його справді унікальним.
Тож якщо вам здається, що ваші повсякденні поєднання потребують свіжої ноти, спробуйте зіграти на ремені.
