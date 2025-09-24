Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Ремінь сезону — наймодніші способи носити цей аксесуар восени

Ремінь сезону — наймодніші способи носити цей аксесуар восени

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 09:19
Модний ремінь — головний аксесуар осені у стилі зірок
Дівчина зі штанами на поясі. Фото: freepik.com

Зараз ремінь перестав бути просто "практичною дрібницею", яка тримає штани. Він перетворився на один із головних акцентів сезону — деталь, здатну оживити навіть найзвичніший образ. І щоб мати стильний вигляд, зовсім не потрібно вигадувати складні поєднання чи перевантажувати лук. Достатньо правильно підібраного аксесуара.

Про це пише Elle.

Реклама
Читайте також:

У найближчі місяці ремінь стає тим елементом, який може змінити настрій всього вбрання. Дизайнери та streetstyle-зірки показали, що носити його можна по-різному.

Ремінь як стильний аксесуар сезону

Класика завжди в моді

Шкіряні ремені середньої ширини мають лаконічний вигляд й пасують практично до всього — від суконь до брюк. Це той випадок, коли простота працює на елегантність.

Шкіряний ремінь залишається класикою на всі часи
Шкіряний ремінь. Фото з Instagram

Масивні пряжки та деталі

Якщо хочеться більше драйву, то обирайте ремені з великими металевими елементами у стилі 2000-х чи фактурними вставками. Вони одразу додають образу характеру.

Масивні ремені додають образам характеру
Масивний ремінь в образі. Фото з Instagram

Тонкі й витончені

Акуратні ремінці чудово підкреслюють талію. Носіть їх поверх пальта чи жакета, щоб силует мав більш стрункіший та жіночний вигляд. А з об’ємними светрами вони створюють цікавий контраст.

Акуратні ремені ідеально можуть підкреслити талію
Акуратний ремінь. Фото з Instagram

Для сміливих — кілька одразу

Тренд, який підхопили модниці з подіумів: носити по два-три ремені різної ширини та кольорів одночасно. Це додає образу динаміки й робить його справді унікальним.

Зараз модно носити декілька ременів відразу
Два ремені в одному образі. Фото з Instagram

Тож якщо вам здається, що ваші повсякденні поєднання потребують свіжої ноти, спробуйте зіграти на ремені.

Раніше ми писали про те, які моделі сумок можна сміливо носити цього сезону.

Також ми повідомляли, який аксесуар в тренді восени.

мода тренди аксесуари образ стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації