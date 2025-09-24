Вышиванка для принца Гарри — бренд, который носит первая леди Украины

Принц Гарри. Фото: Getty Images

Во время своего визита в Киев принц Гарри получил особый подарок — черную вышиванку с собственными инициалами от украинского бренда GUNIA Project. Рубашку лично передала соучредитель марки Наталья Каменская.

Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

"Это был по-настоящему особый момент — встретить принца Гарри и выразить благодарность. Спасибо за ваше внимание к Украине, к нашему народу и к проекту SuperHumans, который спасает и возвращает к жизни тех, кто пострадал от войны. В такие моменты мы чувствуем, что не остаемся одни", — поделилась Наталья в своем Instagram.

Какую именно вышиванку получил в подарок принц Гарри

Модель рубашки "Левон" украшена орнаментами, вдохновленными старинными рушниками ХХ века и украшениями из личной коллекции дизайнеров. На рукаве вышиты инициалы "P.H". Цена такой вышиванки на сайте бренда составляет 9,2 тысячи гривен.

Рубашка от GUNIA. Фото: guniaproject.com.ua

GUNIA Project — бренд, созданный в 2019 году Натальей Каменской и Марией Гаврилюк. Он известен аутентичными вышиванками и украшениями, а его изделия часто выбирает первая леди Елена Зеленская. К тому же Наталья долгое время была личным стилистом Зеленской.

Интересно, что это не первая вышиванка в гардеробе Гарри — в феврале 2025 года украинские ветераны уже дарили ему рубашку во время "Игр непокоренных".

Добавим, что визит принца в Киев длился всего полтора суток, но стал ярким событием. Он приехал, чтобы поддержать украинских ветеранов и показать инициативы своего Фонда Invictus Games. Поездка была максимально тайной — Гарри пересек границу с Польшей на поезде в сопровождении небольшой охраны.

Ранее мы писали о том, что украинские звезды показали, что клетчатая рубашка является главным трендом этой осени.

Также мы сообщали, какой необычной обувью дополнила свой образ Наталка Денисенко.