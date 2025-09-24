Видео
Главная Fashion Принц Гарри получил в подарок украинскую вышиванку

Дата публикации 24 сентября 2025 11:15
Вышиванка для принца Гарри — бренд, который носит первая леди Украины
Принц Гарри. Фото: Getty Images

Во время своего визита в Киев принц Гарри получил особый подарок — черную вышиванку с собственными инициалами от украинского бренда GUNIA Project. Рубашку лично передала соучредитель марки Наталья Каменская.

Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.

"Это был по-настоящему особый момент — встретить принца Гарри и выразить благодарность. Спасибо за ваше внимание к Украине, к нашему народу и к проекту SuperHumans, который спасает и возвращает к жизни тех, кто пострадал от войны. В такие моменты мы чувствуем, что не остаемся одни", — поделилась Наталья в своем Instagram.

Какую именно вышиванку получил в подарок принц Гарри

Модель рубашки "Левон" украшена орнаментами, вдохновленными старинными рушниками ХХ века и украшениями из личной коллекции дизайнеров. На рукаве вышиты инициалы "P.H". Цена такой вышиванки на сайте бренда составляет 9,2 тысячи гривен.

Принц Гаррі вже має дві українських вишиванки
Рубашка от GUNIA. Фото: guniaproject.com.ua

GUNIA Project — бренд, созданный в 2019 году Натальей Каменской и Марией Гаврилюк. Он известен аутентичными вышиванками и украшениями, а его изделия часто выбирает первая леди Елена Зеленская. К тому же Наталья долгое время была личным стилистом Зеленской.

Интересно, что это не первая вышиванка в гардеробе Гарри — в феврале 2025 года украинские ветераны уже дарили ему рубашку во время "Игр непокоренных".

Добавим, что визит принца в Киев длился всего полтора суток, но стал ярким событием. Он приехал, чтобы поддержать украинских ветеранов и показать инициативы своего Фонда Invictus Games. Поездка была максимально тайной — Гарри пересек границу с Польшей на поезде в сопровождении небольшой охраны.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
