Вишиванка для принца Гаррі — бренд, який носить перша леді України

Принц Гаррі. Фото: Getty Images

Під час свого візиту до Києва принц Гаррі отримав особливий подарунок — чорну вишиванку з власними ініціалами від українського бренду GUNIA Project. Сорочку особисто передала співзасновниця марки Наталія Каменська.

Відповідною інформацією вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

"Це була по-справжньому особлива мить — зустріти принца Гаррі та висловити вдячність. Дякуємо за вашу увагу до України, до нашого народу та до проєкту SuperHumans, який рятує і повертає до життя тих, хто постраждав від війни. У такі моменти ми відчуваємо, що не залишаємося самі", – поділилася Наталія у своєму Instagram.

Яку саме вишиванку отримав у подарунок принц Гаррі

Модель сорочки "Левон" оздоблена орнаментами, натхненними старовинними рушниками ХХ століття та прикрасами з особистої колекції дизайнерок. На рукаві вишито ініціали "P.H". Ціна такої вишиванки на сайті бренду становить 9,2 тисячі гривень.

Сорочка від GUNIA. Фото: guniaproject.com.ua

GUNIA Project — бренд, створений у 2019 році Наталією Каменською та Марією Гаврилюк. Він відомий автентичними вишиванками та прикрасами, а його вироби часто обирає перша леді Олена Зеленська. До того ж Наталія тривалий час була особистою стилісткою Зеленської.

Цікаво, що це не перша вишиванка у гардеробі Гаррі — у лютому 2025 року українські ветерани вже дарували йому сорочку під час "Ігор нескорених".

Додамо, що візит принца до Києва тривав лише півтори доби, але став яскравою подією. Він приїхав, щоб підтримати українських ветеранів і показати ініціативи свого Фонду Invictus Games. Поїздка була максимально таємною — Гаррі перетнув кордон із Польщею потягом у супроводі невеликої охорони.

Раніше ми писали про те, що українські зірки показали, що картата сорочка є головним трендом цієї осені.

Також ми повідомляли, яким незвичним взуття доповнила свій образ Наталка Денисенко.