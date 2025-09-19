Модні образи з картатою сорочкою, які показали українські знаменитості

Анастасія Нестеренко. Фото: instagram.com/n.nstrnko

Картата сорочка — головний тренд цієї осені. Вона універсальна, стильна і легко оживляє будь-який образ. Українські зірки показали, як носити її по-новому і не втрачати актуальності.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Зіркові образи з картатою сорочкою на цю осінь

Аліна Шаманська

Ведуча і блогерка поєднала класичне з яскравим. Вона обрала фуксієву коротку сукню і чорний жакет, а зверху зав’язала картату сорочку рожево-синіх відтінків на талії. Легко, стильно і з характером.

Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa

Христина Решетнік

Дружина телеведучого продемонструвала кежуал-варіант. Картата сорочка поєднується з базовою білою футболкою і шкіряними шортами, а об’ємна сумка та навушники роблять образ молодіжним і невимушеним. Ідеальний варіант для міста.

Христина Решетнік. Фото з Instagram

Анастасія Нестеренко

Акторка обрала спокійні коричневі відтінки сорочки, сірий кроп-топ і світлі джинси. Доповнила аутфіт коричневим ременем та окулярами. Зручний і збалансований варіант для прохолодних осінніх днів.

Анастасія Нестеренко. Фото: instagram.com/n.nstrnko

З чим носити картату сорочку восени

Як верхній шар. Накиньте сорочку на базову футболку — білу, чорну або пастельну.

Накиньте сорочку на базову футболку — білу, чорну або пастельну. На талії. Зав’яжіть сорочку, щоб підкреслити фігуру та додати образу невимушеності. Підходить під сукні, джинси чи шорти.

Зав’яжіть сорочку, щоб підкреслити фігуру та додати образу невимушеності. Підходить під сукні, джинси чи шорти. У багатошарових образах. Вдягайте сорочку під худі або светр — так тепло і стильно.

Вдягайте сорочку під худі або светр — так тепло і стильно. Під жакет або пальто. Картата сорочка додасть контрасту, навіть якщо верхній одяг однотонний.

Картата сорочка додасть контрасту, навіть якщо верхній одяг однотонний. З різним низом. Джинси, спідниці, сукні — картата сорочка має з усім вдалий вигляд.

Картата сорочка — це не просто тренд, а справжній хіт осіннього гардероба. Головне знайти свій спосіб носити її легко і з настроєм.

Раніше ми писали про те, з чим носять джинси француженки цієї осені.

Також ми повідомляли, що Джулія Робертс показала стильний образ, що можна легко повторити кожній.