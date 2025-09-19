Відео
Українські зірки показали, як стильно носити картату сорочку

Українські зірки показали, як стильно носити картату сорочку

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 11:14
Модні образи з картатою сорочкою, які показали українські знаменитості
Анастасія Нестеренко. Фото: instagram.com/n.nstrnko

Картата сорочка — головний тренд цієї осені. Вона універсальна, стильна і легко оживляє будь-який образ. Українські зірки показали, як носити її по-новому і не втрачати актуальності.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Зіркові образи з картатою сорочкою на цю осінь

Аліна Шаманська

Ведуча і блогерка поєднала класичне з яскравим. Вона обрала фуксієву коротку сукню і чорний жакет, а зверху зав’язала картату сорочку рожево-синіх відтінків на талії. Легко, стильно і з характером.

Аліна Шаманська показала стильний спосіб носити сорочку
Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa

Христина Решетнік

Дружина телеведучого продемонструвала кежуал-варіант. Картата сорочка поєднується з базовою білою футболкою і шкіряними шортами, а об’ємна сумка та навушники роблять образ молодіжним і невимушеним. Ідеальний варіант для міста.

Картата сорочка може бути не тільки стильним верхом
Христина Решетнік. Фото з Instagram

Анастасія Нестеренко

Акторка обрала спокійні коричневі відтінки сорочки, сірий кроп-топ і світлі джинси. Доповнила аутфіт коричневим ременем та окулярами. Зручний і збалансований варіант для прохолодних осінніх днів.

Картата сорочка - головний тренд цієї осені
Анастасія Нестеренко. Фото: instagram.com/n.nstrnko

З чим носити картату сорочку восени

  • Як верхній шар. Накиньте сорочку на базову футболку — білу, чорну або пастельну.
  • На талії. Зав’яжіть сорочку, щоб підкреслити фігуру та додати образу невимушеності. Підходить під сукні, джинси чи шорти.
  • У багатошарових образах. Вдягайте сорочку під худі або светр — так тепло і стильно.
  • Під жакет або пальто. Картата сорочка додасть контрасту, навіть якщо верхній одяг однотонний.
  • З різним низом. Джинси, спідниці, сукні — картата сорочка має з усім вдалий вигляд.

Картата сорочка — це не просто тренд, а справжній хіт осіннього гардероба. Головне знайти свій спосіб носити її легко і з настроєм.

Раніше ми писали про те, з чим носять джинси француженки цієї осені

Також ми повідомляли, що Джулія Робертс показала стильний образ, що можна легко повторити кожній.

мода тренди речі українські зірки стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
