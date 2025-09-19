Модні образи з картатою сорочкою, які показали українські знаменитості

Українські зірки показали, як стильно носити картату сорочку
Картата сорочка — головний тренд цієї осені. Вона універсальна, стильна і легко оживляє будь-який образ. Українські зірки показали, як носити її по-новому і не втрачати актуальності.
Про це пише РБК-Україна.
Зіркові образи з картатою сорочкою на цю осінь
Аліна Шаманська
Ведуча і блогерка поєднала класичне з яскравим. Вона обрала фуксієву коротку сукню і чорний жакет, а зверху зав’язала картату сорочку рожево-синіх відтінків на талії. Легко, стильно і з характером.
Христина Решетнік
Дружина телеведучого продемонструвала кежуал-варіант. Картата сорочка поєднується з базовою білою футболкою і шкіряними шортами, а об’ємна сумка та навушники роблять образ молодіжним і невимушеним. Ідеальний варіант для міста.
Анастасія Нестеренко
Акторка обрала спокійні коричневі відтінки сорочки, сірий кроп-топ і світлі джинси. Доповнила аутфіт коричневим ременем та окулярами. Зручний і збалансований варіант для прохолодних осінніх днів.
З чим носити картату сорочку восени
- Як верхній шар. Накиньте сорочку на базову футболку — білу, чорну або пастельну.
- На талії. Зав’яжіть сорочку, щоб підкреслити фігуру та додати образу невимушеності. Підходить під сукні, джинси чи шорти.
- У багатошарових образах. Вдягайте сорочку під худі або светр — так тепло і стильно.
- Під жакет або пальто. Картата сорочка додасть контрасту, навіть якщо верхній одяг однотонний.
- З різним низом. Джинси, спідниці, сукні — картата сорочка має з усім вдалий вигляд.
Картата сорочка — це не просто тренд, а справжній хіт осіннього гардероба. Головне знайти свій спосіб носити її легко і з настроєм.
