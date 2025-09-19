Видео
Украинские звезды показали, как стильно носить клетчатую рубашку

Украинские звезды показали, как стильно носить клетчатую рубашку

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:14
Модные образы с клетчатой рубашкой, которые показали украинские знаменитости
Анастасия Нестеренко. Фото: instagram.com/n.nstrnko

Клетчатая рубашка — главный тренд этой осени. Она универсальна, стильная и легко оживляет любой образ. Украинские звезды показали, как носить ее по-новому и не терять актуальности.

Об этом пишет РБК-Україна.

Читайте также:

Звездные образы с клетчатой рубашкой на эту осень

Алина Шаманская

Ведущая и блогер соединила классическое с ярким. Она выбрала фуксиевое короткое платье и черный жакет, а сверху завязала клетчатую рубашку розово-синих оттенков на талии. Легко, стильно и с характером.

Аліна Шаманська показала стильний спосіб носити сорочку
Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa

Кристина Решетник

Супруга телеведущего продемонстрировала кэжуал-вариант. Клетчатая рубашка сочетается с базовой белой футболкой и кожаными шортами, а объемная сумка и наушники делают образ молодежным и непринужденным. Идеальный вариант для города.

Картата сорочка може бути не тільки стильним верхом
Кристина Решетник. Фото из Instagram

Анастасия Нестеренко

Актриса выбрала спокойные коричневые оттенки рубашки, серый кроп-топ и светлые джинсы. Дополнила аутфит коричневым ремнем и очками. Удобный и сбалансированный вариант для прохладных осенних дней.

Картата сорочка - головний тренд цієї осені
Анастасия Нестеренко Фото: instagram.com/n.nstrnko

С чем носить клетчатую рубашку осенью

  • Как верхний слой. Накиньте рубашку на базовую футболку — белую, черную или пастельную.
  • На талии. Завяжите рубашку, чтобы подчеркнуть фигуру и добавить образу непринужденности. Подходит под платья, джинсы или шорты.
  • В многослойных образах. Надевайте рубашку под худи или свитер — так тепло и стильно.
  • Под жакет или пальто. Клетчатая рубашка добавит контраста, даже если верхняя одежда однотонная.
  • С разным низом. Джинсы, юбки, платья — клетчатая рубашка смотрится со всем удачно.

Клетчатая рубашка — это не просто тренд, а настоящий хит осеннего гардероба. Главное найти свой способ носить ее легко и с настроением.

Ранее мы писали о том, с чем носят джинсы француженки этой осенью.

Также мы сообщали, что Джулия Робертс показала стильный образ, который можно легко повторить каждой.

мода тренды вещи украинские звезды стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
