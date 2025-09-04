Видео
Популярный компонент гель-лаков запретили в ЕС — что известно

Популярный компонент гель-лаков запретили в ЕС — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:59
Популярный состав гель-лаков запретили в ЕС — реакция мастеров
Девушка держит в руках гель-лак. Фото: freepik.com

Популярный компонент, который делал гель-лаки такими твердыми и яркими, попал под запрет в большинстве стран Европы. Это решение вступило в силу буквально на днях и может серьезно повлиять на индустрию маникюра, включая Украину.

Об этом пишет Independent.

Читайте также:

Какие гель-лаки теперь нельзя использовать

Речь идет о тех, которые имеют в составе вещество TPO (триметилбензоил дифенилфосфин оксид). Его используют в гель-лаках как "фотоинициатор" — благодаря TPO лак быстро затвердевает под ультрафиолетовой лампой и долго сохраняет насыщенный цвет.

Но есть одна проблема: исследования на животных показали, что TPO может негативно влиять на фертильность. Поэтому Евросоюз решил перестраховаться и с 1 сентября 2025 года запретил применение этого вещества в косметике.

ЄС заборонив продаж та використання деяких гель-лаків
Маникюр. Фото: pixabay

Что это означает для салонов и клиентов

Все салоны в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии, должны немедленно прекратить использовать и продавать гель-лаки с TPO. Все запасы придется утилизировать. Производители же должны срочно менять формулы, чтобы соответствовать новым правилам.

Как отреагировала индустрия красоты

Решение ЕС вызвало споры. Многие мастера и производители возмущены. Например, калифорнийский научный консультант Даг Шун заявил, что запрет "не имеет серьезной научной основы" и приведет к лишним экономическим убыткам. Бельгийский поставщик ASAP Nails and Beauty Supply даже создал сайт-протест, где утверждает, что доказательств опасности для людей нет.

В то же время торговые ассоциации отметили, что индустрия не смогла показать, что TPO безопасен или что нет альтернатив, поэтому запрет был неизбежен.

Для клиентов это означает, что в ближайшие месяцы мы увидим новые формулы гель-лаков, которые будут безопаснее для здоровья, но, возможно, будут немного иначе вести себя под лампой.

Ранее мы писали о том, какой маникюр стал антитрендом этого сезона.

Также мы сообщали об идеальном дизайне маникюра на осень.

мода маникюр ЕС стиль ногти
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
