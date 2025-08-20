Новые тренды осеннего маникюра — идеи для характерных женщин

Осенний маникюр, который привлечет все взгляды в 2025 году
Осень совсем рядом, а значит пора отложить тропические рисунки и яркие летние оттенки в маникюре. На смену им приходят глубокие, теплые и загадочные цвета, которые сделают ручки изящными и стильными.
Пять идей маникюра, которые покорят эту осень
Шоколадная палитра
От нежного молочного до насыщенного горького — все оттенки коричневого особенно гармонично смотрятся осенью. Они добавляют образу элегантности и отлично сочетаются с матовым покрытием. Такой маникюр — классика, которая всегда работает.
Ягодные оттенки
Ежевичный, вишневый или клюквенный — сочные цвета создают глубину и сразу поднимают настроение. Они подходят как коротким, так и длинным ногтям, идеально вписываясь в теплые осенние образы.
Темная слива
Это почти черный цвет, но с фиолетовым отблеском. Выглядит дорого и загадочно, особенно в вечернем свете. Такой маникюр добавляет драматичности и делает руки изящными.
Бордо
Винные оттенки — всегда беспроигрышный выбор для осени. Они выглядят стильно и небанально. Попробуйте сделать бордовые кончики на прозрачной или нюдовой базе и получите трендовый дизайн, который точно захочется повторить.
Вообще осень любит эксперименты с насыщенными цветами: терракотовый, темный зеленый или графитовый. Они отлично смотрятся в глянцевом исполнении и добавляют образу силы и уверенности.
Такой маникюр не просто украсит руки, но и станет частью вашего настроения. Осень — идеальное время, чтобы попробовать что-то новое и добавить в свой стиль глубины и элегантности.
