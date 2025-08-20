Новые тренды осеннего маникюра — идеи для характерных женщин

Красные ногти. Фото: Freepik

Осень совсем рядом, а значит пора отложить тропические рисунки и яркие летние оттенки в маникюре. На смену им приходят глубокие, теплые и загадочные цвета, которые сделают ручки изящными и стильными.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовых цветах маникюра.

Реклама

Читайте также:

Пять идей маникюра, которые покорят эту осень

Шоколадная палитра

От нежного молочного до насыщенного горького — все оттенки коричневого особенно гармонично смотрятся осенью. Они добавляют образу элегантности и отлично сочетаются с матовым покрытием. Такой маникюр — классика, которая всегда работает.

Ногти с шоколадными оттенками. Фото из Instagram

Ягодные оттенки

Ежевичный, вишневый или клюквенный — сочные цвета создают глубину и сразу поднимают настроение. Они подходят как коротким, так и длинным ногтям, идеально вписываясь в теплые осенние образы.

Вишневый оттенок. Фото из Instagram

Темная слива

Это почти черный цвет, но с фиолетовым отблеском. Выглядит дорого и загадочно, особенно в вечернем свете. Такой маникюр добавляет драматичности и делает руки изящными.

Фиолетовые ногти. Фото из Instagram

Бордо

Винные оттенки — всегда беспроигрышный выбор для осени. Они выглядят стильно и небанально. Попробуйте сделать бордовые кончики на прозрачной или нюдовой базе и получите трендовый дизайн, который точно захочется повторить.

Бордо. Фото из Instagram

Вообще осень любит эксперименты с насыщенными цветами: терракотовый, темный зеленый или графитовый. Они отлично смотрятся в глянцевом исполнении и добавляют образу силы и уверенности.

Такой маникюр не просто украсит руки, но и станет частью вашего настроения. Осень — идеальное время, чтобы попробовать что-то новое и добавить в свой стиль глубины и элегантности.

Ранее мы писали о том, какой срок годности имеет гель-лак на ногтях.

Также мы сообщали, какой маникюр удивил всех своим дизайном.