Україна
Осінній манікюр, який приверне всі погляди у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:08
Нові тренди осіннього манікюру — ідеї для характерних жінок
Червоні нігті. Фото: Freepik

Осінь зовсім поруч, а отже час відкласти тропічні малюнки й яскраві літні відтінки в манікюрі. На зміну їм приходять глибокі, теплі й загадкові кольори, які зроблять ручки витонченими та стильними.

Новини.LIVE розповість більше про трендові кольори манікюру.

Читайте також:

П’ять ідей манікюру, що підкорять цю осінь

Шоколадна палітра

Від ніжного молочного до насиченого гіркого — усі відтінки коричневого мають особливо гармонійний вигляд восени. Вони додають образу елегантності й чудово поєднуються з матовим покриттям. Такий манікюр — класика, яка завжди працює.

Такий манікюр вже став класикою
Шоколадні нігті. Фото з Instagram

Ягідні відтінки

Ожиновий, вишневий чи журавлинний — соковиті кольори створюють глибину й одразу піднімають настрій. Вони личать як коротким, так і довгим нігтям, ідеально вписуючись у теплі осінні образи.

Вишневий відтінок на нігтях буде завжди доречний
Вишневий відтінок. Фото з Instagram

Темна слива

Це майже чорний колір, але з фіолетовим відблиском. Має дорогий й загадковий вигляд, особливо у вечірньому світлі. Такий манікюр додає драматичності й робить руки витонченими.

Манікюр, що має дуже витончений вигляд
Фіолетові нігті. Фото з Instagram

Бордо

Винні відтінки — завжди безпрограшний вибір для осені. Вони мають стильний й небанальний вигляд. Спробуйте зробити бордові кінчики на прозорій чи нюдовій базі і отримаєте трендовий дизайн, який точно захочеться повторити.

Манікюр, що завжди має безпрограшний вибір
Бордо. Фото з Instagram

Взагалі осінь любить експерименти з насиченими кольорами: теракотовий, темний зелений чи графітовий. Вони чудовий мають вигляд у глянцевому виконанні та додають образу сили й впевненості.

Такий манікюр не просто прикрасить руки, а й стане частиною вашого настрою. Осінь — ідеальний час, щоб спробувати щось нове й додати в свій стиль глибини та елегантності.

Раніше ми писали про те, який термін придатності має гель-лак на нігтях.

Також ми повідомляли, який манікюр здивував усіх своїм дизайном.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
