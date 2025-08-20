Нові тренди осіннього манікюру — ідеї для характерних жінок

Червоні нігті. Фото: Freepik

Осінь зовсім поруч, а отже час відкласти тропічні малюнки й яскраві літні відтінки в манікюрі. На зміну їм приходять глибокі, теплі й загадкові кольори, які зроблять ручки витонченими та стильними.

Шоколадна палітра

Від ніжного молочного до насиченого гіркого — усі відтінки коричневого мають особливо гармонійний вигляд восени. Вони додають образу елегантності й чудово поєднуються з матовим покриттям. Такий манікюр — класика, яка завжди працює.

Шоколадні нігті. Фото з Instagram

Ягідні відтінки

Ожиновий, вишневий чи журавлинний — соковиті кольори створюють глибину й одразу піднімають настрій. Вони личать як коротким, так і довгим нігтям, ідеально вписуючись у теплі осінні образи.

Вишневий відтінок. Фото з Instagram

Темна слива

Це майже чорний колір, але з фіолетовим відблиском. Має дорогий й загадковий вигляд, особливо у вечірньому світлі. Такий манікюр додає драматичності й робить руки витонченими.

Фіолетові нігті. Фото з Instagram

Бордо

Винні відтінки — завжди безпрограшний вибір для осені. Вони мають стильний й небанальний вигляд. Спробуйте зробити бордові кінчики на прозорій чи нюдовій базі і отримаєте трендовий дизайн, який точно захочеться повторити.

Бордо. Фото з Instagram

Взагалі осінь любить експерименти з насиченими кольорами: теракотовий, темний зелений чи графітовий. Вони чудовий мають вигляд у глянцевому виконанні та додають образу сили й впевненості.

Такий манікюр не просто прикрасить руки, а й стане частиною вашого настрою. Осінь — ідеальний час, щоб спробувати щось нове й додати в свій стиль глибини та елегантності.

