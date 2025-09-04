Популярний склад гель-лаків заборонили в ЄС — реакція майстрів

Дівчина тримає в руках гель-лак. Фото: freepik.com

Популярний компонент, який робив гель-лаки такими твердими та яскравими, потрапив під заборону в більшості країн Європи. Це рішення набуло чинності буквально днями і може серйозно вплинути на індустрію манікюру, включно з Україною.

Про це пише Independent.

Реклама

Читайте також:

Які гель-лаки тепер не можна використовувати

Йдеться про ті, що мають в складі речовину TPO (триметилбензоїл дифенілфосфін оксид). Її використовують у гель-лаках як "фотоініціатор" — завдяки TPO лак швидко твердне під ультрафіолетовою лампою і довго зберігає насичений колір.

Але є одна проблема: дослідження на тваринах показали, що TPO може негативно впливати на фертильність. Тому Євросоюз вирішив перестрахуватися і з 1 вересня 2025 року заборонив застосування цієї речовини у косметиці.

Манікюр. Фото: pixabay

Що це означає для салонів та клієнтів



Усі салони в 27 країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії, повинні негайно припинити використовувати та продавати гель-лаки з TPO. Всі запаси доведеться утилізувати. Виробники ж мусять терміново змінювати формули, щоб відповідати новим правилам.

Як відреагувала індустрія краси

Рішення ЄС викликало суперечки. Багато майстрів і виробників обурені. Наприклад, каліфорнійський науковий консультант Даг Шун заявив, що заборона "не має серйозного наукового підґрунтя" і призведе до зайвих економічних збитків. Бельгійський постачальник ASAP Nails and Beauty Supply навіть створив сайт-протест, де стверджує, що доказів небезпеки для людей немає.

Водночас торгові асоціації наголосили, що індустрія не змогла показати, що TPO безпечний або що немає альтернатив, тож заборона була неминучою.

Для клієнтів це означає, що у найближчі місяці ми побачимо нові формули гель-лаків, які будуть безпечніші для здоров’я, але, можливо, трохи інакше поводитимуться під лампою.

Раніше ми писали про те, який манікюр став антитрендом цього сезону.

Також ми повідомляли про ідеальний дизайн манікюру на осінь.