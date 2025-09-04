Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Ошибки во время мытья головы — как их избежать для красоты волос

Ошибки во время мытья головы — как их избежать для красоты волос

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 10:36
Как мыть голову правильно — советы для сильных и блестящих волос
Красивые волосы. Фото: pixabay

Мытье головы кажется простой привычкой: намочить, намылить, смыть. Но именно эта ежедневная процедура влияет на состояние волос. Если делать ее в спешке, без внимания к деталям, волосы быстро теряют блеск и имеют тусклый вид.

Об этом пишет Ukr.media.

Реклама
Читайте также:

Что при мытье волос имеет значение

Главная ошибка — покупать шампунь только по бренду или рекламе. Правильный подбор зависит от типа и потребностей волос: сухие, жирные, окрашенные, тонкие или густые — все это имеет значение.

  • Окрашенные волосы нуждаются в безсульфатных шампунях, чтобы сохранить цвет.
  • Жирные нуждаются в более глубоком очищении.

Индивидуальный подход в выборе средств всегда работает лучше, чем десятки случайных попыток.

Вибір засобу для волосся має значення
Мытье волос. Фото: pixabay

Как правильно наносить шампунь

Перед нанесением шампуня волосы следует хорошо намочить. Небольшое количество средства стоит смешать с водой в ладонях и только тогда нанести на голову. Такой способ помогает шампуню лучше пениться, равномерно распределяться и не пересушивать отдельные участки кожи.

Массаж во время мытья

Легкие круговые движения пальцев во время мытья улучшают кровообращение и стимулируют фолликулы. Это способствует росту волос и делает их более крепкими. Массаж следует выполнять подушечками пальцев, а не ногтями, чтобы не травмировать кожу. Для большей эффективности можно использовать специальный силиконовый массажер.

Щоб волосся мало доглянутий вигляд, потрібно мити його правильно
Яркие волосы. Фото: pixabay

Правильная температура воды

Мыть голову лучше всего прохладной или слегка теплой водой. Это помогает закрыть кутикулу, сделать волосы гладкими и блестящими. Горячая вода, наоборот, активизирует сальные железы и делает волосы более рыхлыми и уязвимыми к повреждениям.

Кондиционер и маска

Уход после мытья — обязательный этап.

  • Кондиционер используется после каждого мытья: он разглаживает волосы, облегчает расчесывание и дает легкое увлажнение.
  • Маска действует глубже: питает и восстанавливает структуру, поэтому достаточно применять ее 1-2 раза в неделю.

Средства наносятся от кончиков вверх, избегая корней, чтобы не утяжелять волосы. Для лучшего результата можно на 10 минут обернуть голову теплым полотенцем — тепло поможет активным компонентам проникнуть глубже.

Як правильно сушити мокре волосся
Девушка сушит феном волосы. Фото: pixabay

После мытья волосы очень хрупкие, поэтому важно не тереть их полотенцем. Лучше осторожно отжимать влагу или использовать мягкое полотенце из микрофибры.

Расчесывание начинайте с кончиков, постепенно двигаясь вверх. Если использование фена неизбежно — обязательно нужна термозащита. Она создает барьер от высоких температур и помогает сохранить волосы здоровыми.

Ранее мы писали о том, что такое умная стрижка и почему все чаще женщины выбирают именно ее.

Также мы сообщали, на какие стрижки стоит обратить особое внимание старшим женщинам.

мода тренды волосы красота стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации