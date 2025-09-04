Відео
Головна Fashion Помилки під час миття голови — як їх уникнути для краси волосся

Помилки під час миття голови — як їх уникнути для краси волосся

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 10:36
Як мити голову правильно — поради для сильного та блискучого волосся
Гарне волосся. Фото: pixabay

Миття голови здається простою звичкою: намочити, намилити, змити. Але саме ця щоденна процедура впливає на стан волосся. Якщо робити її поспіхом, без уваги до деталей, волосся швидко втрачає блиск і має тьмяний.

Про це пише Ukr.media.

Що при митті волосся має значення

Головна помилка — купувати шампунь лише за брендом чи рекламою. Правильний підбір залежить від типу та потреб волосся: сухе, жирне, фарбоване, тонке чи густе — усе це має значення.

  • Фарбоване волосся потребує безсульфатних шампунів, щоб зберегти колір.
  • Жирне потребує глибшого очищення.

Індивідуальний підхід у виборі засобів завжди працює краще, ніж десятки випадкових спроб.

Вибір засобу для волосся має значення
Миття волосся. Фото: pixabay

Як правильно наносити шампунь

Перед нанесенням шампуню волосся слід добре намочити. Невелику кількість засобу варто змішати з водою в долонях і лише тоді нанести на голову. Такий спосіб допомагає шампуню краще пінитися, рівномірно розподілятися та не пересушувати окремі ділянки шкіри.

Масаж під час миття

Легкі кругові рухи пальців під час миття покращують кровообіг і стимулюють фолікули. Це сприяє росту волосся та робить його міцнішим. Масаж слід виконувати подушечками пальців, а не нігтями, щоб не травмувати шкіру. Для більшої ефективності можна використовувати спеціальний силіконовий масажер.

Щоб волосся мало доглянутий вигляд, потрібно мити його правильно
Яскраве волосся. Фото: pixabay

Правильна температура води

Мити голову найкраще прохолодною або злегка теплою водою. Це допомагає закрити кутикулу, зробити волосся гладким і блискучим. Гаряча вода, навпаки, активізує сальні залози та робить волосся більш пухким і вразливим до пошкоджень.

Кондиціонер і маска

Догляд після миття — обов’язковий етап.

  • Кондиціонер використовується після кожного миття: він розгладжує волосся, полегшує розчісування та дає легке зволоження.
  • Маска діє глибше: живить і відновлює структуру, тому достатньо застосовувати її 1–2 рази на тиждень.

Засоби наносяться від кінчиків вгору, уникаючи коренів, щоб не обтяжувати волосся. Для кращого результату можна на 10 хвилин обгорнути голову теплим рушником — тепло допоможе активним компонентам проникнути глибше.

Як правильно сушити мокре волосся
Дівчина сушить феном волосся. Фото: pixabay 

Після миття волосся дуже крихке, тому важливо не терти його рушником. Краще обережно віджимати вологу або використовувати м’який рушник із мікрофібри.

Розчісування починайте з кінчиків, поступово рухаючись догори. Якщо використання фена неминуче — обов’язково потрібен термозахист. Він створює бар’єр від високих температур і допомагає зберегти волосся здоровим.

Раніше ми писали про те, що таке розумна стрижка і чому все частіше жінки обирають саме її.

Також ми повідомляли, на які стрижки варто звернути особливу увагу старшим жінкам.

мода тренди волосся краса стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
