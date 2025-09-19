Видео
Главная Fashion Парикмахеры раскрыли метод выбора идеального цвета волос

Парикмахеры раскрыли метод выбора идеального цвета волос

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:04
Как подобрать идеальный цвет волос – метод, что используют стилисты
Различные оттенки для волос. Фото: freepik.com

Цвет волос, который подходит вашей подруге, совсем не обязательно украсит вас. Секрет в деталях: ваш тон и подтон кожи. Именно они помогут выбрать оттенок волос, который освежит лицо и подчеркнет естественную красоту.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Как правильно выбрать новый цвет волос

Прежде чем бежать к парикмахеру, стоит понять свой подтон: теплый, холодный или нейтральный. Самый простой способ — посмотрите на вены на внутренней стороне запястья. Синие или фиолетовые — холодный подтон, зеленоватые — теплый. Если трудно определить однозначно — скорее всего, нейтральный.

Светлая кожа с холодным подтоном лучше всего смотрится с платиновым блондом, холодными пепельными или ледяными светло-каштановыми оттенками. Теплые золотистые цвета могут сделать лицо уставшим. А светлая или средняя кожа с теплым подтоном будет сиять в медовых, золотистых и карамельных оттенках, которые подчеркнут естественную теплоту.

Для кожного типу шкіри підходить різний колір волосся
Медовый блонд. Фото из Instagram

Оливковая кожа требует особого внимания: насыщенный шоколад, теплый каштан или бронзовые переливы подчеркнут ее красоту, а ярко-красные и оранжевые оттенки лучше избегать.

Темні відтінки волосся не для усіх
Каштановые волосы. Фото из Instagram

Темная кожа универсальна — теплый подтон будут оттенять медово-каштановые и карамельные блики, холодный — пепельный каштан, глубокий бордовый или черный с фиолетовым сиянием.

Чорний колір волосся підійде для темної шкіри
Черный цвет волос. Фото из Instagram

Главный секрет любого оттенка — здоровые, блестящие волосы. Именно они делают цвет роскошным и добавляют образу элегантности.

Ранее мы писали о том, какая длина волос значительно освежает внешний вид.

Также мы сообщали, какие продукты способны помочь в борьбе с сединой.

мода волосы стилисты стиль цвет
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
