Як підібрати ідеальний колір волосся — метод, що використовують професіонали

Колір волосся, який пасує вашій подрузі, зовсім не обов’язково прикрасить вас. Секрет у деталях: ваш тон та підтон шкіри. Саме вони допоможуть обрати відтінок волосся, який освіжить обличчя і підкреслить природну красу.

Як правильно обрати новий колір волосся

Перш ніж бігти до перукаря, варто зрозуміти свій підтон: теплий, холодний чи нейтральний. Найпростіший спосіб — подивіться на вени на внутрішньому боці зап’ястка. Сині чи фіолетові — холодний підтон, зеленуваті — теплий. Якщо важко визначити однозначно — швидше за все, нейтральний.

Світла шкіра з холодним підтоном виглядає найкраще з платиновим блондом, холодними попелястими чи крижаними світло-каштановими відтінками. Теплі золотисті кольори можуть зробити обличчя втомленим. А світла або середня шкіра з теплим підтоном сяятиме в медових, золотавих і карамельних відтінках, які підкреслять природну теплоту.

Оливкова шкіра потребує особливої уваги: насичений шоколад, теплий каштан чи бронзові переливи підкреслять її красу, а яскраво-червоні та помаранчеві відтінки краще уникати.

Темна шкіра універсальна — теплий підтон відтінятимуть медово-каштанові та карамельні відблиски, холодний — попелястий каштан, глибокий бордовий чи чорний з фіолетовим сяйвом.

Головний секрет будь-якого відтінку — здорове, блискуче волосся. Саме воно робить колір розкішним і додає образу елегантності.

