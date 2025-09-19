Відео
Перукарі розкрили метод вибору ідеального кольору волосся

Дата публікації: 19 вересня 2025 16:04
Як підібрати ідеальний колір волосся — метод, що використовують професіонали
Різні відтінки для волосся. Фото: freepik.com

Колір волосся, який пасує вашій подрузі, зовсім не обов’язково прикрасить вас. Секрет у деталях: ваш тон та підтон шкіри. Саме вони допоможуть обрати відтінок волосся, який освіжить обличчя і підкреслить природну красу.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Як правильно обрати новий колір волосся

Перш ніж бігти до перукаря, варто зрозуміти свій підтон: теплий, холодний чи нейтральний. Найпростіший спосіб — подивіться на вени на внутрішньому боці зап’ястка. Сині чи фіолетові — холодний підтон, зеленуваті — теплий. Якщо важко визначити однозначно — швидше за все, нейтральний.

Світла шкіра з холодним підтоном виглядає найкраще з платиновим блондом, холодними попелястими чи крижаними світло-каштановими відтінками. Теплі золотисті кольори можуть зробити обличчя втомленим. А світла або середня шкіра з теплим підтоном сяятиме в медових, золотавих і карамельних відтінках, які підкреслять природну теплоту.

Для кожного типу шкіри підходить різний колір волосся
Медовий блонд. Фото з Instagram

Оливкова шкіра потребує особливої уваги: насичений шоколад, теплий каштан чи бронзові переливи підкреслять її красу, а яскраво-червоні та помаранчеві відтінки краще уникати.

Темні відтінки волосся не для усіх
Каштанове волосся. Фото з Instagram

Темна шкіра універсальна — теплий підтон відтінятимуть медово-каштанові та карамельні відблиски, холодний — попелястий каштан, глибокий бордовий чи чорний з фіолетовим сяйвом.

Чорний колір волосся підійде для темної шкіри
Чорний колір волосся. Фото з Instagram

Головний секрет будь-якого відтінку — здорове, блискуче волосся. Саме воно робить колір розкішним і додає образу елегантності.

Раніше ми писали про те, яка довжина волосся значно освіжає зовнішній вигляд. 

Також ми повідомляли, які продукти здатні допомогти в боротьбі з сивиною.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
