Як уникнути сивини — продукти для здорового волосся

Дівчина з сивим волоссям. Фото: freepik.com

Повністю зупинити посивіння неможливо — це природний процес. Але можна його сповільнити і на деякий час зберегти молодість волосся. І справа тут не лише в косметиці: ключову роль відіграє те, що ми їмо. Адже саме правильні вітаміни та мікроелементи підтримують здоров’я волосся, його еластичність та природний колір.

В РБК-Україна поділилися думкою дієтолога Наталії Кондратюк з цього приводу.

За її словами, якщо волосся вже посивіло, повернути йому колір за допомогою харчування чи БАДів не вдасться. Річ в тім, що пігмент виробляється безпосередньо у фолікулі, і раз втрачений, він не відновлюється. Але тут є хороша новина: правильний раціон допомагає уповільнити процес і зміцнити волосся. Воно стає міцнішим, блискучим і здоровішим.

Які продукти корисні для волосся

Одним із найважливіших елементів є мідь. Вона допомагає організму виробляти меланін — пігмент, який відповідає за колір волосся, шкіри та очей. Меланін також підтримує синтез кератину, роблячи волосся міцним і еластичним.

Якщо в організмі бракує міді, волосся швидше сивіє. Тому важливо включати у раціон продукти, багаті на цей мікроелемент:

горіхи та насіння;

чорний шоколад;

м’ясо;

бобові: квасоля, нут, боби;

цільнозернові продукти: овес, пшениця, ячмінь;

сухофрукти: курага, інжир;

морепродукти: мідії, креветки, омари.

Сухофрукти. Фото: freepik.com

Крім міді, волосу потрібні вітаміни групи В, С, Е, цинк, селен та інші антиоксиданти. Вони підтримують колір, структуру та блиск волосся.

Продукти, які варто додати до раціону:

шпинат, кріп, петрушка — підсилюють вироблення меланіну;

морква, буряк, помідори — багаті на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами;

лосось, сардина, тріска — джерело Омега-3 для здорової шкіри голови;

яйця — містять біотин (В7) для підтримки природного кольору і структури волосся;

чорний шоколад — крім міді, багатий на поліфеноли та антиоксиданти, які зміцнюють волосся.

Чорний шоколад. Фото: freepik.com

Завдяки такому харчуванню можна уповільнити посивіння і підтримати здоров’я волосся надовго.

