Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Fashion Гарна шевелюра без сивини — продукти, що корисні для волосся

Гарна шевелюра без сивини — продукти, що корисні для волосся

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:54
Як уникнути сивини — продукти для здорового волосся
Дівчина з сивим волоссям. Фото: freepik.com

Повністю зупинити посивіння неможливо — це природний процес. Але можна його сповільнити і на деякий час зберегти молодість волосся. І справа тут не лише в косметиці: ключову роль відіграє те, що ми їмо. Адже саме правильні вітаміни та мікроелементи підтримують здоров’я волосся, його еластичність та природний колір.

В РБК-Україна поділилися думкою дієтолога Наталії Кондратюк з цього приводу.

Читайте також:

За її словами, якщо волосся вже посивіло, повернути йому колір за допомогою харчування чи БАДів не вдасться. Річ в тім, що пігмент виробляється безпосередньо у фолікулі, і раз втрачений, він не відновлюється. Але тут є хороша новина: правильний раціон допомагає уповільнити процес і зміцнити волосся. Воно стає міцнішим, блискучим і здоровішим.

Які продукти корисні для волосся

Одним із найважливіших елементів є мідь. Вона допомагає організму виробляти меланін — пігмент, який відповідає за колір волосся, шкіри та очей. Меланін також підтримує синтез кератину, роблячи волосся міцним і еластичним.

Якщо в організмі бракує міді, волосся швидше сивіє. Тому важливо включати у раціон продукти, багаті на цей мікроелемент:

  • горіхи та насіння;
  • чорний шоколад;
  • м’ясо;
  • бобові: квасоля, нут, боби;
  • цільнозернові продукти: овес, пшениця, ячмінь;
  • сухофрукти: курага, інжир;
  • морепродукти: мідії, креветки, омари.
Сухофрукти можуть бути дуже корисними для волосся
Сухофрукти. Фото: freepik.com

Крім міді, волосу потрібні вітаміни групи В, С, Е, цинк, селен та інші антиоксиданти. Вони підтримують колір, структуру та блиск волосся.

Продукти, які варто додати до раціону:

  • шпинат, кріп, петрушка — підсилюють вироблення меланіну;
  • морква, буряк, помідори — багаті на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами;
  • лосось, сардина, тріска — джерело Омега-3 для здорової шкіри голови;
  • яйця — містять біотин (В7) для підтримки природного кольору і структури волосся;
  • чорний шоколад — крім міді, багатий на поліфеноли та антиоксиданти, які зміцнюють волосся.
Чорний шоколад завжди несе користь здоров'ю
Чорний шоколад. Фото: freepik.com

Завдяки такому харчуванню можна уповільнити посивіння і підтримати здоров’я волосся надовго.

Раніше ми писали про те, які засоби варто використовувати проти жирності волосся

Також ми повідомляли, чи можна мити волосся кожен день.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
