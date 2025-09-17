Як уникнути сивини — продукти для здорового волосся

Гарна шевелюра без сивини — продукти, що корисні для волосся
Повністю зупинити посивіння неможливо — це природний процес. Але можна його сповільнити і на деякий час зберегти молодість волосся. І справа тут не лише в косметиці: ключову роль відіграє те, що ми їмо. Адже саме правильні вітаміни та мікроелементи підтримують здоров’я волосся, його еластичність та природний колір.
В РБК-Україна поділилися думкою дієтолога Наталії Кондратюк з цього приводу.
За її словами, якщо волосся вже посивіло, повернути йому колір за допомогою харчування чи БАДів не вдасться. Річ в тім, що пігмент виробляється безпосередньо у фолікулі, і раз втрачений, він не відновлюється. Але тут є хороша новина: правильний раціон допомагає уповільнити процес і зміцнити волосся. Воно стає міцнішим, блискучим і здоровішим.
Які продукти корисні для волосся
Одним із найважливіших елементів є мідь. Вона допомагає організму виробляти меланін — пігмент, який відповідає за колір волосся, шкіри та очей. Меланін також підтримує синтез кератину, роблячи волосся міцним і еластичним.
Якщо в організмі бракує міді, волосся швидше сивіє. Тому важливо включати у раціон продукти, багаті на цей мікроелемент:
- горіхи та насіння;
- чорний шоколад;
- м’ясо;
- бобові: квасоля, нут, боби;
- цільнозернові продукти: овес, пшениця, ячмінь;
- сухофрукти: курага, інжир;
- морепродукти: мідії, креветки, омари.
Крім міді, волосу потрібні вітаміни групи В, С, Е, цинк, селен та інші антиоксиданти. Вони підтримують колір, структуру та блиск волосся.
Продукти, які варто додати до раціону:
- шпинат, кріп, петрушка — підсилюють вироблення меланіну;
- морква, буряк, помідори — багаті на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами;
- лосось, сардина, тріска — джерело Омега-3 для здорової шкіри голови;
- яйця — містять біотин (В7) для підтримки природного кольору і структури волосся;
- чорний шоколад — крім міді, багатий на поліфеноли та антиоксиданти, які зміцнюють волосся.
Завдяки такому харчуванню можна уповільнити посивіння і підтримати здоров’я волосся надовго.
Раніше ми писали про те, які засоби варто використовувати проти жирності волосся.
Також ми повідомляли, чи можна мити волосся кожен день.
Читайте Новини.LIVE!