Красивая шевелюра без седины — продукты, что полезные для волос

Красивая шевелюра без седины — продукты, что полезные для волос

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:54
Как избежать седины — продукты для здоровых волос
Девушка с седыми волосами. Фото: freepik.com

Полностью остановить поседение невозможно — это естественный процесс. Но можно его замедлить и на некоторое время сохранить молодость волос. И дело здесь не только в косметике: ключевую роль играет то, что мы едим. Ведь именно правильные витамины и микроэлементы поддерживают здоровье волос, их эластичность и естественный цвет.

В РБК-Україна поделились мнением диетолога Натальи Кондратюк по этому поводу.

Читайте также:

По ее словам, если волосы уже поседели, вернуть им цвет с помощью питания или БАДов не удастся. Дело в том, что пигмент вырабатывается непосредственно в фолликуле, и раз потерян, он не восстанавливается. Но здесь есть хорошая новость: правильный рацион помогает замедлить процесс и укрепить волосы. Они становятся более крепкими, блестящими и здоровыми.

Какие продукты полезны для волос

Одним из важнейших элементов является медь. Она помогает организму вырабатывать меланин — пигмент, который отвечает за цвет волос, кожи и глаз. Меланин также поддерживает синтез кератина, делая волосы крепкими и эластичными.

Если в организме не хватает меди, волосы быстрее седеют. Поэтому важно включать в рацион продукты, богатые этим микроэлементом:

  • орехи и семена;
  • черный шоколад;
  • мясо;
  • бобовые: фасоль, нут, бобы;
  • цельнозерновые продукты: овес, пшеница, ячмень;
  • сухофрукты: курага, инжир;
  • морепродукты: мидии, креветки, омары.
Сухофрукти можуть бути дуже корисними для волосся
Сухофрукты. Фото: freepik.com

Кроме меди, волосам нужны витамины группы В, С, Е, цинк, селен и другие антиоксиданты. Они поддерживают цвет, структуру и блеск волос.

Продукты, которые стоит добавить в рацион:

  • шпинат, укроп, петрушка — усиливают выработку меланина;
  • морковь, свекла, помидоры — богаты антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами;
  • лосось, сардина, треска — источник Омега-3 для здоровой кожи головы;
  • яйца — содержат биотин (В7) для поддержания естественного цвета и структуры волос;
  • черный шоколад — помимо меди, богат полифенолами и антиоксидантами, которые укрепляют волосы.
Чорний шоколад завжди несе користь здоров'ю
Черный шоколад. Фото: freepik.com

Благодаря такому питанию можно замедлить поседение и поддержать здоровье волос надолго.

Ранее мы писали о том, какие средства стоит использовать против жирности волос.

Также мы сообщали, можно ли мыть волосы каждый день.

продукты мода волосы интересные факты стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
