Чем мыть волосы, чтобы они не быстро жирнели — советы дерматолога

Желание иметь красивые, ухоженные волосы — вполне естественное. Но иногда жирный блеск у корней способен испортить даже самый аккуратный образ. Особенно обидно, когда пряди теряют свежесть буквально через день после мытья, и вы не понимаете, почему так происходит.

Дерматолог и трихолог Марианна Петришин объяснила, что главный виновник жирных волос — чрезмерная активность сальных желез.

Если ее игнорировать, со временем можно получить не только потерю объема, но и выпадение волос или даже перхоть. Причин у такой проблемы немало:

гормональные изменения;

определенные лекарства, которые влияют на работу кожи;

питание с избытком жирной или сладкой пищи;

генетика.

Врач советует не прибегать к самодиагностике — иногда достаточно изменить уход, но бывает, что требуется комплексное лечение. К тому же популярный совет "мыть голову реже, чтобы не жирнела" часто работает наоборот: кожное сало накапливается, создает питательную среду для бактерий и провоцирует еще больше проблем.

Как мыть голову, чтобы волосы оставались свежими дольше

Выберите безсульфатный шампунь для жирной кожи головы, а раз в месяц — шампунь для глубокого очищения. Раз в неделю делайте скрабирование кожи головы (подойдет морская соль или специальное средство). Бальзам подбирайте по типу волос, а не кожи головы. Перед мытьем делайте легкий массаж кожи — так вы поможете вымыть избыток себума. После шампуня попробуйте ополаскивание травяными настоями: блондинкам подойдет ромашка с лимоном, а брюнеткам — крапива, шалфей, кора дуба, хвощ. Дайте волосам высохнуть естественно или сушите феном на холодном режиме. Не расчесывайте пряди без надобности. Минимизируйте стайлинговые средства (лак, гель, пенка). Ограничьте сладкое, пейте достаточно воды. В промежутках между мытьем поможет сухой шампунь или косметический порошок, впитывающий жир.

Итак, секрет здоровых волос прост и заключается в правильном уходе. А если изменения в домашних методах не дают результата — пора обратиться к специалисту.

