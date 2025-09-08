Чем мыть волосы, чтобы они не быстро жирнели — советы дерматолога

Дерматолог назвал лучшие средства против жирности волос
Желание иметь красивые, ухоженные волосы — вполне естественное. Но иногда жирный блеск у корней способен испортить даже самый аккуратный образ. Особенно обидно, когда пряди теряют свежесть буквально через день после мытья, и вы не понимаете, почему так происходит.
Дерматолог и трихолог Марианна Петришин объяснила, что главный виновник жирных волос — чрезмерная активность сальных желез.
Если ее игнорировать, со временем можно получить не только потерю объема, но и выпадение волос или даже перхоть. Причин у такой проблемы немало:
- гормональные изменения;
- определенные лекарства, которые влияют на работу кожи;
- питание с избытком жирной или сладкой пищи;
- генетика.
Врач советует не прибегать к самодиагностике — иногда достаточно изменить уход, но бывает, что требуется комплексное лечение. К тому же популярный совет "мыть голову реже, чтобы не жирнела" часто работает наоборот: кожное сало накапливается, создает питательную среду для бактерий и провоцирует еще больше проблем.
Как мыть голову, чтобы волосы оставались свежими дольше
- Выберите безсульфатный шампунь для жирной кожи головы, а раз в месяц — шампунь для глубокого очищения.
- Раз в неделю делайте скрабирование кожи головы (подойдет морская соль или специальное средство).
- Бальзам подбирайте по типу волос, а не кожи головы.
- Перед мытьем делайте легкий массаж кожи — так вы поможете вымыть избыток себума.
- После шампуня попробуйте ополаскивание травяными настоями: блондинкам подойдет ромашка с лимоном, а брюнеткам — крапива, шалфей, кора дуба, хвощ.
- Дайте волосам высохнуть естественно или сушите феном на холодном режиме.
- Не расчесывайте пряди без надобности.
- Минимизируйте стайлинговые средства (лак, гель, пенка).
- Ограничьте сладкое, пейте достаточно воды.
- В промежутках между мытьем поможет сухой шампунь или косметический порошок, впитывающий жир.
Итак, секрет здоровых волос прост и заключается в правильном уходе. А если изменения в домашних методах не дают результата — пора обратиться к специалисту.
