Дерматолог назвал лучшие средства против жирности волос

Дата публикации 8 сентября 2025 16:01
Чем мыть волосы, чтобы они не быстро жирнели — советы дерматолога
Девушка с чистыми волосами. Фото: Freepik

Желание иметь красивые, ухоженные волосы — вполне естественное. Но иногда жирный блеск у корней способен испортить даже самый аккуратный образ. Особенно обидно, когда пряди теряют свежесть буквально через день после мытья, и вы не понимаете, почему так происходит.

Дерматолог и трихолог Марианна Петришин объяснила, что главный виновник жирных волос — чрезмерная активность сальных желез.

Если ее игнорировать, со временем можно получить не только потерю объема, но и выпадение волос или даже перхоть. Причин у такой проблемы немало:

  • гормональные изменения;
  • определенные лекарства, которые влияют на работу кожи;
  • питание с избытком жирной или сладкой пищи;
  • генетика.

Врач советует не прибегать к самодиагностике — иногда достаточно изменить уход, но бывает, что требуется комплексное лечение. К тому же популярный совет "мыть голову реже, чтобы не жирнела" часто работает наоборот: кожное сало накапливается, создает питательную среду для бактерий и провоцирует еще больше проблем.

Більшість жінок неправильно доглядають за жирним волоссям
Мытье волос. Фото: Freepik

Как мыть голову, чтобы волосы оставались свежими дольше

  1. Выберите безсульфатный шампунь для жирной кожи головы, а раз в месяц — шампунь для глубокого очищения.
  2. Раз в неделю делайте скрабирование кожи головы (подойдет морская соль или специальное средство).
  3. Бальзам подбирайте по типу волос, а не кожи головы.
  4. Перед мытьем делайте легкий массаж кожи — так вы поможете вымыть избыток себума.
  5. После шампуня попробуйте ополаскивание травяными настоями: блондинкам подойдет ромашка с лимоном, а брюнеткам — крапива, шалфей, кора дуба, хвощ.
  6. Дайте волосам высохнуть естественно или сушите феном на холодном режиме.
  7. Не расчесывайте пряди без надобности.
  8. Минимизируйте стайлинговые средства (лак, гель, пенка).
  9. Ограничьте сладкое, пейте достаточно воды.
  10. В промежутках между мытьем поможет сухой шампунь или косметический порошок, впитывающий жир.

Итак, секрет здоровых волос прост и заключается в правильном уходе. А если изменения в домашних методах не дают результата — пора обратиться к специалисту.

Ранее мы писали о том, стоит ли женщинам даже иногда мыть волосы мужским шампунем.

Также мы сообщали, какая стрижка подойдет любому типу волос.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
