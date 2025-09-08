Відео
Головна Fashion Дерматолог назвав найкращі засоби проти жирності волосся

Дерматолог назвав найкращі засоби проти жирності волосся

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:01
Чим мити волосся, щоб воно не швидко жирніло — поради дерматолога
Дівчина з чистим волоссям. Фото: Freepik

Бажання мати красиве, доглянуте волосся — цілком природне. Але іноді жирний блиск біля коренів здатен зіпсувати навіть найакуратніший образ. Особливо прикро, коли пасма втрачають свіжість буквально за день після миття, і ви не розумієте, чому так відбувається.

Дерматолог і трихолог Маріанна Петришин пояснила, що головний винуватець жирного волосся — надмірна активність сальних залоз. 

Читайте також:

Якщо її ігнорувати, з часом можна отримати не лише втрату об’єму, а й випадіння волосся чи навіть лупу. Причин у такої проблеми чимало:

  • гормональні зміни;
  • певні ліки, які впливають на роботу шкіри;
  • харчування з надлишком жирної чи солодкої їжі;
  • генетика.

Лікар радить не вдаватися до самодіагностики — іноді досить змінити догляд, але буває, що потрібне комплексне лікування. До того ж популярна порада "мити голову рідше, щоб не жирніла" часто працює навпаки: шкірне сало накопичується, створює живильне середовище для бактерій і провокує ще більше проблем.

Більшість жінок неправильно доглядають за жирним волоссям
Миття волосся. Фото: Freepik

Як мити голову, щоб волосся залишалося свіжим довше

  1. Оберіть безсульфатний шампунь для жирної шкіри голови, а раз на місяць — шампунь для глибокого очищення.
  2. Раз на тиждень робіть скрабування шкіри голови (підійде морська сіль або спеціальний засіб).
  3. Бальзам підбирайте за типом волосся, а не шкіри голови.
  4. Перед миттям робіть легкий масаж шкіри — так ви допоможете вимити надлишок себуму.
  5. Після шампуню спробуйте ополіскування трав’яними настоями: блондинкам підійде ромашка з лимоном, а брюнеткам — кропива, шавлія, кора дуба, хвощ.
  6. Дайте волоссю висохнути природно або сушіть феном на холодному режимі.
  7. Не розчісуйте пасма без потреби.
  8. Мінімізуйте стайлінгові засоби (лак, гель, пінка).
  9. Обмежте солодке, пийте достатньо води.
  10. У проміжках між миттям допоможе сухий шампунь або косметичний порошок, що вбирає жир.

Отже, секрет здорового волосся простий і полягає в правильному догляді. А якщо зміни у домашніх методах не дають результату — час звернутися до спеціаліста.

Раніше ми писали про те, чи варто жінкам навіть іноді мити волосся чоловічим шампунем.

Також ми повідомляли, яка стрижка підійде будь-якому типу волосся.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
