Чим мити волосся, щоб воно не швидко жирніло — поради дерматолога

Бажання мати красиве, доглянуте волосся — цілком природне. Але іноді жирний блиск біля коренів здатен зіпсувати навіть найакуратніший образ. Особливо прикро, коли пасма втрачають свіжість буквально за день після миття, і ви не розумієте, чому так відбувається.

Дерматолог і трихолог Маріанна Петришин пояснила, що головний винуватець жирного волосся — надмірна активність сальних залоз.

Якщо її ігнорувати, з часом можна отримати не лише втрату об’єму, а й випадіння волосся чи навіть лупу. Причин у такої проблеми чимало:

гормональні зміни;

певні ліки, які впливають на роботу шкіри;

харчування з надлишком жирної чи солодкої їжі;

генетика.

Лікар радить не вдаватися до самодіагностики — іноді досить змінити догляд, але буває, що потрібне комплексне лікування. До того ж популярна порада "мити голову рідше, щоб не жирніла" часто працює навпаки: шкірне сало накопичується, створює живильне середовище для бактерій і провокує ще більше проблем.

Як мити голову, щоб волосся залишалося свіжим довше

Оберіть безсульфатний шампунь для жирної шкіри голови, а раз на місяць — шампунь для глибокого очищення. Раз на тиждень робіть скрабування шкіри голови (підійде морська сіль або спеціальний засіб). Бальзам підбирайте за типом волосся, а не шкіри голови. Перед миттям робіть легкий масаж шкіри — так ви допоможете вимити надлишок себуму. Після шампуню спробуйте ополіскування трав’яними настоями: блондинкам підійде ромашка з лимоном, а брюнеткам — кропива, шавлія, кора дуба, хвощ. Дайте волоссю висохнути природно або сушіть феном на холодному режимі. Не розчісуйте пасма без потреби. Мінімізуйте стайлінгові засоби (лак, гель, пінка). Обмежте солодке, пийте достатньо води. У проміжках між миттям допоможе сухий шампунь або косметичний порошок, що вбирає жир.

Отже, секрет здорового волосся простий і полягає в правильному догляді. А якщо зміни у домашніх методах не дають результату — час звернутися до спеціаліста.

