Чим мити волосся, щоб воно не швидко жирніло — поради дерматолога

Дерматолог назвав найкращі засоби проти жирності волосся
Бажання мати красиве, доглянуте волосся — цілком природне. Але іноді жирний блиск біля коренів здатен зіпсувати навіть найакуратніший образ. Особливо прикро, коли пасма втрачають свіжість буквально за день після миття, і ви не розумієте, чому так відбувається.
Дерматолог і трихолог Маріанна Петришин пояснила, що головний винуватець жирного волосся — надмірна активність сальних залоз.
Якщо її ігнорувати, з часом можна отримати не лише втрату об’єму, а й випадіння волосся чи навіть лупу. Причин у такої проблеми чимало:
- гормональні зміни;
- певні ліки, які впливають на роботу шкіри;
- харчування з надлишком жирної чи солодкої їжі;
- генетика.
Лікар радить не вдаватися до самодіагностики — іноді досить змінити догляд, але буває, що потрібне комплексне лікування. До того ж популярна порада "мити голову рідше, щоб не жирніла" часто працює навпаки: шкірне сало накопичується, створює живильне середовище для бактерій і провокує ще більше проблем.
Як мити голову, щоб волосся залишалося свіжим довше
- Оберіть безсульфатний шампунь для жирної шкіри голови, а раз на місяць — шампунь для глибокого очищення.
- Раз на тиждень робіть скрабування шкіри голови (підійде морська сіль або спеціальний засіб).
- Бальзам підбирайте за типом волосся, а не шкіри голови.
- Перед миттям робіть легкий масаж шкіри — так ви допоможете вимити надлишок себуму.
- Після шампуню спробуйте ополіскування трав’яними настоями: блондинкам підійде ромашка з лимоном, а брюнеткам — кропива, шавлія, кора дуба, хвощ.
- Дайте волоссю висохнути природно або сушіть феном на холодному режимі.
- Не розчісуйте пасма без потреби.
- Мінімізуйте стайлінгові засоби (лак, гель, пінка).
- Обмежте солодке, пийте достатньо води.
- У проміжках між миттям допоможе сухий шампунь або косметичний порошок, що вбирає жир.
Отже, секрет здорового волосся простий і полягає в правильному догляді. А якщо зміни у домашніх методах не дають результату — час звернутися до спеціаліста.
