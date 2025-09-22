Видео
Парикмахеры раскрыли цвета волос, которые добавляют лет

Дата публикации 22 сентября 2025 16:01
Оттенки волос, что добавляют лет — чего избегать осенью 2025 года
Окрашивание волос. Фото: freepik.com

Выбор цвета волос может творить настоящие чудеса — он не только подчеркивает стиль, но и визуально омолаживает. Но некоторые оттенки, наоборот, могут "добавить" лишних лет.

Парикмахер-колорист Ирина Моравская поделилась в Instagram, каких цветов лучше избегать.

Читайте также:

Какие цвета волос только добавляют визуально лет

Черно-синие оттенки

Темные волосы с синим пигментом выглядят очень "тяжело". Они делают лицо холоднее и подчеркивают морщины, поэтому даже молодые женщины могут выглядеть старше. Лучше выбирать теплые шоколадные или кофейные оттенки — они освежают и делают кожу сияющей.

Чорне волосся пасує явно не усім
Брюнетка. Фото из Instagram

Холодные оттенки

Пепельные, серебристые или платиновые цвета удачно смотрятся на гладких, ровных волосах. Но если ваши волосы вьющиеся, волнистые или пористые, холодные оттенки делают их тусклыми и сухими на вид. Такие цвета подчеркнут неровности структуры волос, а блеска и объема не добавят.

Відтінок волосся, що давно застарів
Пепельный оттенок волос. Фото из Instagram

Баклажан и вишня

Насыщенные оттенки баклажана, бордо или вишни могут эффектно выглядеть на фото, но в реальной жизни они добавляют годы. Особенно это заметно на зрелой коже: лицо может казаться уставшим и тяжелым. Лучше выбирать мягкие карамельные или медовые нюансы, они освежают цвет лица и добавляют объема волосам.

Яскравий відтінок волосся, що більше підійде молодим
Яркий оттенок волос. Фото из Instagram

Совет от мастера:

  • Если хотите освежить образ, выбирайте теплые и натуральные оттенки.
  • Темные цвета делайте мягкими, без синего или фиолетового пигмента.
  • Пепельные или холодные оттенки — только для ровных, ухоженных волос.
  • Делайте омбре или легкие оттенки на кончиках — так можно освежить образ без риска "добавить лет".

Ирина также отметила, что натуральные седые волосы сейчас в тренде, но они больше подходят женщинам старше 60 лет. Для более молодых лучше выбирать оттенки, которые добавляют тепла и сияния.

Ранее мы писали о том, каким методом лучше выбирать свой идеальный цвет волос.

Также мы сообщали, какая длина волос добавляет свежести лицу и помогает визуально выглядеть моложе.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
