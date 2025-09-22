Оттенки волос, что добавляют лет — чего избегать осенью 2025 года

Парикмахеры раскрыли цвета волос, которые добавляют лет
Выбор цвета волос может творить настоящие чудеса — он не только подчеркивает стиль, но и визуально омолаживает. Но некоторые оттенки, наоборот, могут "добавить" лишних лет.
Парикмахер-колорист Ирина Моравская поделилась в Instagram, каких цветов лучше избегать.
Какие цвета волос только добавляют визуально лет
Черно-синие оттенки
Темные волосы с синим пигментом выглядят очень "тяжело". Они делают лицо холоднее и подчеркивают морщины, поэтому даже молодые женщины могут выглядеть старше. Лучше выбирать теплые шоколадные или кофейные оттенки — они освежают и делают кожу сияющей.
Холодные оттенки
Пепельные, серебристые или платиновые цвета удачно смотрятся на гладких, ровных волосах. Но если ваши волосы вьющиеся, волнистые или пористые, холодные оттенки делают их тусклыми и сухими на вид. Такие цвета подчеркнут неровности структуры волос, а блеска и объема не добавят.
Баклажан и вишня
Насыщенные оттенки баклажана, бордо или вишни могут эффектно выглядеть на фото, но в реальной жизни они добавляют годы. Особенно это заметно на зрелой коже: лицо может казаться уставшим и тяжелым. Лучше выбирать мягкие карамельные или медовые нюансы, они освежают цвет лица и добавляют объема волосам.
Совет от мастера:
- Если хотите освежить образ, выбирайте теплые и натуральные оттенки.
- Темные цвета делайте мягкими, без синего или фиолетового пигмента.
- Пепельные или холодные оттенки — только для ровных, ухоженных волос.
- Делайте омбре или легкие оттенки на кончиках — так можно освежить образ без риска "добавить лет".
Ирина также отметила, что натуральные седые волосы сейчас в тренде, но они больше подходят женщинам старше 60 лет. Для более молодых лучше выбирать оттенки, которые добавляют тепла и сияния.
Ранее мы писали о том, каким методом лучше выбирать свой идеальный цвет волос.
Также мы сообщали, какая длина волос добавляет свежести лицу и помогает визуально выглядеть моложе.
Читайте Новини.LIVE!