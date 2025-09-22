Оттенки волос, что добавляют лет — чего избегать осенью 2025 года

Окрашивание волос. Фото: freepik.com

Выбор цвета волос может творить настоящие чудеса — он не только подчеркивает стиль, но и визуально омолаживает. Но некоторые оттенки, наоборот, могут "добавить" лишних лет.

Парикмахер-колорист Ирина Моравская поделилась в Instagram, каких цветов лучше избегать.

Какие цвета волос только добавляют визуально лет

Черно-синие оттенки

Темные волосы с синим пигментом выглядят очень "тяжело". Они делают лицо холоднее и подчеркивают морщины, поэтому даже молодые женщины могут выглядеть старше. Лучше выбирать теплые шоколадные или кофейные оттенки — они освежают и делают кожу сияющей.

Холодные оттенки

Пепельные, серебристые или платиновые цвета удачно смотрятся на гладких, ровных волосах. Но если ваши волосы вьющиеся, волнистые или пористые, холодные оттенки делают их тусклыми и сухими на вид. Такие цвета подчеркнут неровности структуры волос, а блеска и объема не добавят.

Баклажан и вишня

Насыщенные оттенки баклажана, бордо или вишни могут эффектно выглядеть на фото, но в реальной жизни они добавляют годы. Особенно это заметно на зрелой коже: лицо может казаться уставшим и тяжелым. Лучше выбирать мягкие карамельные или медовые нюансы, они освежают цвет лица и добавляют объема волосам.

Совет от мастера:

Если хотите освежить образ, выбирайте теплые и натуральные оттенки.

Темные цвета делайте мягкими, без синего или фиолетового пигмента.

Пепельные или холодные оттенки — только для ровных, ухоженных волос.

Делайте омбре или легкие оттенки на кончиках — так можно освежить образ без риска "добавить лет".

Ирина также отметила, что натуральные седые волосы сейчас в тренде, но они больше подходят женщинам старше 60 лет. Для более молодых лучше выбирать оттенки, которые добавляют тепла и сияния.

