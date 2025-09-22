Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
Головна Fashion Перукарі розкрили кольори волосся, які додають років

Перукарі розкрили кольори волосся, які додають років

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 16:01
Відтінки волосся, що додають років — чого уникати восени 2025 року
Фарбування волосся. Фото: freepik.com

Вибір кольору волосся може творити справжні дива — він не лише підкреслює стиль, а й візуально омолоджує. Але деякі відтінки навпаки можуть "додати" зайвих років.

Перукарка-кольорист Ірина Моравська поділилася в Instagram, яких кольорів краще уникати.

Реклама
Читайте також:

Які кольори волосся лише додають візуально років

Чорно-сині відтінки

Темне волосся із синім пігментом має дуже "важкий" вигляд. Воно робить обличчя холоднішим і підкреслює зморшки, тож навіть молоді жінки можуть виглядати старшими. Краще обирати теплі шоколадні або кавові відтінки — вони освіжають і роблять шкіру сяючою.

Чорне волосся пасує явно не усім
Брюнетка. Фото з Instagram

Холодні відтінки

Попелясті, сріблясті чи платинові кольори вдалий мають вигляд на гладкому, рівному волоссі. Але якщо ваше волосся кучеряве, хвилясте чи пористе, холодні відтінки роблять його тьмяним і сухим на вигляд. Такі кольори підкреслять нерівності структури волосся, а блиску й об’єму не додадуть.

Відтінок волосся, що давно застарів
Попелястий відтінок волосся. Фото з Instagram

Баклажан і вишня

Насичені відтінки баклажана, бордо чи вишні можуть мати ефектний вигляд на фото, але в реальному житті вони додають роки. Особливо це помітно на зрілій шкірі: обличчя може здаватися втомленим і важким. Краще вибирати м’які карамельні або медові нюанси, вони освіжають колір обличчя і додають об’єму волоссю.

Яскравий відтінок волосся, що більше підійде молодим
Яскравий відтінок волосся. Фото з Instagram

Порада від майстра:

  • Якщо хочете освіжити образ, обирайте теплі та натуральні відтінки.
  • Темні кольори робіть м’якими, без синього або фіолетового пігменту.
  • Попелясті або холодні відтінки — тільки для рівного, доглянутого волосся.
  • Робіть омбре або легкі відтінки на кінчиках — так можна освіжити образ без ризику "додати років".

Ірина також зауважила, що натуральне сиве волосся зараз у тренді, але воно більше підходить жінкам старше 60 років. Для молодших краще обирати відтінки, які додають тепла і сяйва.

Раніше ми писали про те, яким методом краще обирати свій ідеальний колір волосся.

Також ми повідомляли, яка довжина волосся додає свіжості обличчю і допомагає візуально мати молодший вигляд.

мода тренди волосся стиль жінки за 50 років
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації