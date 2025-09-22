Відтінки волосся, що додають років — чого уникати восени 2025 року

Фарбування волосся. Фото: freepik.com

Вибір кольору волосся може творити справжні дива — він не лише підкреслює стиль, а й візуально омолоджує. Але деякі відтінки навпаки можуть "додати" зайвих років.

Перукарка-кольорист Ірина Моравська поділилася в Instagram, яких кольорів краще уникати.

Які кольори волосся лише додають візуально років

Чорно-сині відтінки

Темне волосся із синім пігментом має дуже "важкий" вигляд. Воно робить обличчя холоднішим і підкреслює зморшки, тож навіть молоді жінки можуть виглядати старшими. Краще обирати теплі шоколадні або кавові відтінки — вони освіжають і роблять шкіру сяючою.

Брюнетка. Фото з Instagram

Холодні відтінки

Попелясті, сріблясті чи платинові кольори вдалий мають вигляд на гладкому, рівному волоссі. Але якщо ваше волосся кучеряве, хвилясте чи пористе, холодні відтінки роблять його тьмяним і сухим на вигляд. Такі кольори підкреслять нерівності структури волосся, а блиску й об’єму не додадуть.

Попелястий відтінок волосся. Фото з Instagram

Баклажан і вишня

Насичені відтінки баклажана, бордо чи вишні можуть мати ефектний вигляд на фото, але в реальному житті вони додають роки. Особливо це помітно на зрілій шкірі: обличчя може здаватися втомленим і важким. Краще вибирати м’які карамельні або медові нюанси, вони освіжають колір обличчя і додають об’єму волоссю.

Яскравий відтінок волосся. Фото з Instagram

Порада від майстра:

Якщо хочете освіжити образ, обирайте теплі та натуральні відтінки.

Темні кольори робіть м’якими, без синього або фіолетового пігменту.

Попелясті або холодні відтінки — тільки для рівного, доглянутого волосся.

Робіть омбре або легкі відтінки на кінчиках — так можна освіжити образ без ризику "додати років".

Ірина також зауважила, що натуральне сиве волосся зараз у тренді, але воно більше підходить жінкам старше 60 років. Для молодших краще обирати відтінки, які додають тепла і сяйва.

