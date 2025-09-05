Незабываемые духи Giorgio Armani — культовые ароматы всех времен

Женщина наносит духи на кожу. Фото: freepik.com

Вчера, 4 сентября мир потерял Джорджо Армани — человека, который изменил представление о моде и стиле. Ему было 91 год. Армани запомнился не только своими элегантными костюмами, которые обожали звезды, но и духами, которые уже более 40 лет остаются среди самых популярных в мире. Первый аромат бренда появился еще в 1982 году, и с тех пор коллекция только росла, покоряя сердца женщин на всех континентах.

Новини.LIVE решил вспомнить о трех культовых духах от Армани.

Сегодня духи Giorgio Armani легко найти в любом уголке мира — от Европы до США и Азии. И хотя раньше это было настоящим вызовом, теперь любимые ароматы можно купить даже онлайн. Женская парфюмерия бренда давно стала символом утонченности, и ею пользуются и знаменитости, и обычные женщины, которые хотят чувствовать себя особенными.

Духи от Armani, что влюбляют в себя навсегда

Si Giorgio Armani

Когда Армани создавал этот аромат, он мечтал, чтобы женщина с ним чувствовала себя сильной, свободной и в то же время нежной. Парфюмер Кристин Нажель воплотила эту идею в композиции, которая подходит практически каждой.

Si Giorgio Armani. Фото: brocard

Это универсальный запах для тех, кто привык идти вперед и не останавливаться.

My Way Intense

Это более насыщенная версия полюбившегося My Way. В ней собрали ароматы со всего мира: бергамот из Калабрии, апельсиновый цвет из Египта, тубероза из Индии, сандал и ваниль из Мадагаскара. Получается будто путешествие во флаконе.

My Way Intense. Фото: brocard

К тому же бренд заботится о природе — флакон можно пополнять, не покупая новый.

Acqua Di Gioia

Этот аромат — как глоток свежего воздуха у моря. В нем ощущается прохлада лимона и мяты, нежность жасмина и пиона, легкая пикантность розового перца. А в базе звучат кедр и сладкие ноты сахара.

Acqua Di Gioia. Фото: brocard

Все вместе создает настроение легкости и радости, как будто вы отдыхаете на побережье.

