Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Духи Giorgio Armani, что вошли в историю как культовые

Духи Giorgio Armani, что вошли в историю как культовые

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 19:04
Незабываемые духи Giorgio Armani — культовые ароматы всех времен
Женщина наносит духи на кожу. Фото: freepik.com

Вчера, 4 сентября мир потерял Джорджо Армани — человека, который изменил представление о моде и стиле. Ему было 91 год. Армани запомнился не только своими элегантными костюмами, которые обожали звезды, но и духами, которые уже более 40 лет остаются среди самых популярных в мире. Первый аромат бренда появился еще в 1982 году, и с тех пор коллекция только росла, покоряя сердца женщин на всех континентах.

Новини.LIVE решил вспомнить о трех культовых духах от Армани.

Реклама
Читайте также:

Сегодня духи Giorgio Armani легко найти в любом уголке мира — от Европы до США и Азии. И хотя раньше это было настоящим вызовом, теперь любимые ароматы можно купить даже онлайн. Женская парфюмерия бренда давно стала символом утонченности, и ею пользуются и знаменитости, и обычные женщины, которые хотят чувствовать себя особенными.

Духи от Armani, что влюбляют в себя навсегда

Si Giorgio Armani

Когда Армани создавал этот аромат, он мечтал, чтобы женщина с ним чувствовала себя сильной, свободной и в то же время нежной. Парфюмер Кристин Нажель воплотила эту идею в композиции, которая подходит практически каждой.

Армані створив унікальний аромат для жінок
Si Giorgio Armani. Фото: brocard

Это универсальный запах для тех, кто привык идти вперед и не останавливаться.

My Way Intense

Это более насыщенная версия полюбившегося My Way. В ней собрали ароматы со всего мира: бергамот из Калабрии, апельсиновый цвет из Египта, тубероза из Индии, сандал и ваниль из Мадагаскара. Получается будто путешествие во флаконе.

Аромат від Армані, що увібрав в себе найуніверсальніші аромати
My Way Intense. Фото: brocard

К тому же бренд заботится о природе — флакон можно пополнять, не покупая новый.

Acqua Di Gioia

Этот аромат — как глоток свежего воздуха у моря. В нем ощущается прохлада лимона и мяты, нежность жасмина и пиона, легкая пикантность розового перца. А в базе звучат кедр и сладкие ноты сахара.

Пікантні парфуми від Армані, що здивують солодкими нотами
Acqua Di Gioia. Фото: brocard

Все вместе создает настроение легкости и радости, как будто вы отдыхаете на побережье.

Ранее мы писали о том, какие духи точно придадут шарма и уверенности женщинам.

Также мы сообщали, какие бюджетные духи будут звучать не хуже любого люкса.

мода тренды духи аромат стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации