Головна Fashion Парфуми Giorgio Armani, що увійшли в історію як культові

Парфуми Giorgio Armani, що увійшли в історію як культові

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 19:04
Незабутні парфуми Giorgio Armani — культові аромати всіх часів
Жінка наносить парфуми на шкіру. Фото: freepik.com

Вчора, 4 вересня світ втратив Джорджо Армані — людину, яка змінила уявлення про моду й стиль. Йому було 91. Армані запам’ятався не лише своїми елегантними костюмами, які обожнювали зірки, а й парфумами, що вже понад 40 років лишаються серед найпопулярніших у світі. Перший аромат бренду з’явився ще у 1982 році, і з того часу колекція лише зростала, підкорюючи серця жінок на всіх континентах.

Новини.LIVE вирішив згадати про три культові парфуми від Армані.

Читайте також:

Сьогодні парфуми Giorgio Armani легко знайти у будь-якому куточку світу — від Європи до США та Азії. І хоча раніше це було справжнім викликом, тепер улюблені аромати можна купити навіть онлайн. Жіноча парфумерія бренду давно стала символом витонченості, і нею користуються й знаменитості, і звичайні жінки, які хочуть відчувати себе особливими.

Парфуми від Armani, що закохують в себе назавжди

Si Giorgio Armani

Коли Армані створював цей аромат, він мріяв, щоб жінка з ним відчувала себе сильною, вільною і водночас ніжною. Парфумер Крістін Нажель втілила цю ідею у композиції, яка підходить практично кожній.

Армані створив унікальний аромат для жінок
Si Giorgio Armani. Фото: brocard

Це універсальний запах для тих, хто звик йти вперед і не зупинятися.

My Way Intense

Це більш насичена версія улюбленого My Way. В ній зібрали аромати з усього світу: бергамот із Калабрії, апельсиновий цвіт з Єгипту, тубероза з Індії, сандал і ваніль з Мадагаскару. Виходить ніби подорож у флаконі.

Аромат від Армані, що увібрав в себе найуніверсальніші аромати
My Way Intense. Фото: brocard

До того ж бренд дбає про природу — флакон можна поповнювати, не купуючи новий.

Acqua Di Gioia

Цей аромат — як ковток свіжого повітря біля моря. У ньому відчувається прохолода лимона і м’яти, ніжність жасмину та півонії, легка пікантність рожевого перцю. А в базі звучать кедр і солодкі ноти цукру.

Пікантні парфуми від Армані, що здивують солодкими нотами
Acqua Di Gioia. Фото: brocard

Усе разом створює настрій легкості та радості, наче ви відпочиваєте на узбережжі.

Раніше ми писали про те, які парфуми точно додадуть шарму й впевненості жінкам.

Також ми повідомляли, які бюджетні парфуми будуть звучати не гірше за будь-який люкс.

мода тренди парфуми аромат стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
