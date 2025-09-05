Незабутні парфуми Giorgio Armani — культові аромати всіх часів

Жінка наносить парфуми на шкіру. Фото: freepik.com

Вчора, 4 вересня світ втратив Джорджо Армані — людину, яка змінила уявлення про моду й стиль. Йому було 91. Армані запам’ятався не лише своїми елегантними костюмами, які обожнювали зірки, а й парфумами, що вже понад 40 років лишаються серед найпопулярніших у світі. Перший аромат бренду з’явився ще у 1982 році, і з того часу колекція лише зростала, підкорюючи серця жінок на всіх континентах.

Новини.LIVE вирішив згадати про три культові парфуми від Армані.

Сьогодні парфуми Giorgio Armani легко знайти у будь-якому куточку світу — від Європи до США та Азії. І хоча раніше це було справжнім викликом, тепер улюблені аромати можна купити навіть онлайн. Жіноча парфумерія бренду давно стала символом витонченості, і нею користуються й знаменитості, і звичайні жінки, які хочуть відчувати себе особливими.

Парфуми від Armani, що закохують в себе назавжди

Si Giorgio Armani

Коли Армані створював цей аромат, він мріяв, щоб жінка з ним відчувала себе сильною, вільною і водночас ніжною. Парфумер Крістін Нажель втілила цю ідею у композиції, яка підходить практично кожній.

Si Giorgio Armani. Фото: brocard

Це універсальний запах для тих, хто звик йти вперед і не зупинятися.

My Way Intense

Це більш насичена версія улюбленого My Way. В ній зібрали аромати з усього світу: бергамот із Калабрії, апельсиновий цвіт з Єгипту, тубероза з Індії, сандал і ваніль з Мадагаскару. Виходить ніби подорож у флаконі.

My Way Intense. Фото: brocard

До того ж бренд дбає про природу — флакон можна поповнювати, не купуючи новий.

Acqua Di Gioia

Цей аромат — як ковток свіжого повітря біля моря. У ньому відчувається прохолода лимона і м’яти, ніжність жасмину та півонії, легка пікантність рожевого перцю. А в базі звучать кедр і солодкі ноти цукру.

Acqua Di Gioia. Фото: brocard

Усе разом створює настрій легкості та радості, наче ви відпочиваєте на узбережжі.

