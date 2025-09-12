Видео
Осенний стиль по-скандинавски — 3 модных образа

Осенний стиль по-скандинавски — 3 модных образа

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:38
Невероятные образы от скандинавских модниц на осень — стоит повторить
Красивая девушка. Фото: Freepik

Вот и наступила осень и это означает лишь одно: время готовиться к прохладе и доставать из шкафа вещи, которые согреют и спасут от ветра. Легкие льняные платья сменятся трикотажными юбками и свитерами, вместо тонких жакетов появятся объемные куртки и пальто, а вместо шляп — теплые шарфы и вязаные бини. 

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

Что носят осенью скандинавские модницы

Традиционно в таких вопросах нас выручают скандинавские модницы. Они давно доказали то, что можно выглядеть эффектно осенью и для этого не нужны сложные формулы. Достаточно практичных вещей, которые легко комбинируются между собой, и несколько трендовых акцентов. В их луках всегда комфорт, простота и уют — без лишнего пафоса. Именно поэтому даже самый обычный выход на кофе у них превращается в модный кадр.

В стильних образах поєднується простота і комфорт
Стильный образ с пиджаком. Фото из Instagram

В этом сезоне скандинавки советуют делать ставку на трикотаж — свитера, джемперы, жилеты. Их носят с чем угодно: от широких джинсов и классических брюк до миди-юбок и даже пижамных брюк.

Образи на осінь, які легко повторити
Свитер в центре образа. Фото из Instagram

Любимый прием— добавить под низ белую футболку или рубашку, сверху бросить жакет или тренч и завершить образ аксессуарами: кожаной сумкой, бейсболкой или массивными украшениями. Обувь может быть разной — кроссовки, лоферы, высокие сапоги или удобные UGG.

Еще одна интересная идея — стиль preppy. Здесь в ход идут клетчатые мини-юбки, романтичные блузы и культовые балетки Мэри-Джейн. Это как будто легкий отголосок школьных лет, но в современном и очень стильном исполнении.

Сучасний образ в легкому виконані
Образ на осень. Фото из Instagram

Ну и куда без верхней одежды? Скандинавки всегда подчеркивают многослойность с помощью тренчей, косух и замшевых курток. Это вещи, которые добавляют образу глубины и делают его более интересным.

Ранее мы писали о том, какие стильные вещи станут хитом этой осенью.

Также мы сообщали, какой оттенок в одежде будет в тренде в этом сезоне.

мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
