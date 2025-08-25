Видео
Дата публикации 25 августа 2025 10:36
Самые трендовые оттенки в одежде осени-2025 — с чем носить
Стильная девушка. Фото: Freepik

Фиолетовый в этом году стал настоящей сенсацией осенне-зимних показов. Его нельзя было не заметить в одежде — он царил на подиумах от Парижа до Милана, появляясь в коллекциях Chloe, Saint Laurent, Valentino, Acne Studios, Hermes и других модных домов. Это не случайность, а четкий сигнал: дизайнеры решили сделать ставку на цвет, который объединяет в себе драматичность и нежность, роскошь и простоту.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Фиолетовый традиционно считался "королевским" цветом. В прошлом его носили монархи и аристократы, ведь цвет был редким и дорогим. Теперь же он возвращается в совершенно другом качестве — как доступный и универсальный тренд, который можно интегрировать в повседневные образы без страха выглядеть слишком пафосно.

Фіолетовий колір буде мати дорогий вигляд восени
Фиолетовый костюм. Фото из Instagram

Этой осенью фиолетовый представлен в самой широкой гамме. Нежная лаванда создает легкие, романтические образы — идеальные для дневных луков или уютных прогулок. Насыщенный сливовый или баклажановый добавляет драматичности и идеально подходит для вечерних выходов. А яркие вариации вроде ультрафиолета мгновенно становятся акцентом в любом аутфите.

Сочетания, которые стоит попробовать

Фиолетовый удивляет своей универсальностью. Он сочетается с многими оттенками.

  1. С горчичным получится смелый и яркий контраст, который выглядит ультрамодно.
  2. С коричневым — создает теплый, сдержанный и очень осенний дуэт.
  3. С зеленым — дарит ощущение свежести, делая образ более сбалансированным.
  4. С черным или серым — добавляет нужный акцент в базовые комплекты, не перебивая их классичность.

Ткани, которые меняют звучание цвета

Фиолетовый — тот случай, когда материал буквально "раскрывает" его характер. На шифоне или органзе он легкий и романтичный, на бархате или жаккарде — выглядит дорого и даже немного торжественно. На коже или дениме он приобретает современный драйв и смелость. Именно поэтому дизайнеры так активно экспериментируют: один и тот же оттенок может звучать совершенно по-разному, в зависимости от ткани.

Фіолетовий в одязі представлений в різних відтінках
Фиолетовый свитер. Фото из Instagram

Что стоит добавить в гардероб

Если хочется быть "на волне" сезона, присмотритесь к:

  • пальто и жакетам в глубоких оттенках фиолетового — они заменят привычные черные или серые верхние вещи;
  • свитерам и кардиганам — с ними легко создавать базовые комбинации;
  • аксессуаров (сумки, ремни, шарфы, береты) — даже маленький акцент в фиолетовом способен освежить образ;
  • обуви — особенно сапоги или ботильоны, которые эффектно смотрятся даже в самом простом луке.
Колір в одязі, що набирає популярності
Красивый свитер. Фото из Instagram

Итак, фиолетовый этой осенью — это не о случайном "ярком штрихе", а о целостном стиле, который может стать основой гардероба. Он многогранный, универсальный и одновременно несет в себе ощущение силы и уверенности. Именно поэтому этот цвет идеально подходит для женщин, которые не боятся привлекать внимание и в то же время ценят элегантность.

Ранее мы писали о том, какие вещи стали классикой уже в этом сезоне.

Также мы сообщали о трендовом пиджаке осеннего сезона.

Автор:
Юлия Харченко
Автор:
Юлия Харченко
