Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Головний колір осені-2025 — які речі в цьому відтінку варті уваги

Головний колір осені-2025 — які речі в цьому відтінку варті уваги

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 10:36
Найтрендовіші відтінки в одязі осені-2025 — з чим носити
Стильна дівчина. Фото: Freepik

Фіолетовий цього року став справжньою сенсацією осінньо-зимових показів. Його не можна було не помітити в одязі — він панував на подіумах від Парижа до Мілана, з’являючись у колекціях Chloe, Saint Laurent, Valentino, Acne Studios, Hermes та інших модних домів. Це не випадковість, а чіткий сигнал: дизайнери вирішили зробити ставку на колір, який об’єднує в собі драматичність і ніжність, розкіш і простоту.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Фіолетовий традиційно вважався "королівським" кольором. У минулому його носили монархи та аристократи, адже барвник був рідкісним і дорогим. Тепер же він повертається в зовсім іншій якості — як доступний і універсальний тренд, який можна інтегрувати у повсякденні образи без страху мати занадто пафосний вигляд.

Фіолетовий колір буде мати дорогий вигляд восени
Фіолетовий костюм. Фото з Instagram

Цієї осені фіолетовий представлений у найширшій гамі. Ніжна лаванда створює легкі, романтичні образи — ідеальні для денних луків чи затишних прогулянок. Насичений сливовий або баклажановий додає драматичності й ідеально пасує для вечірніх виходів. А яскраві варіації на кшталт ультрафіолету миттєво стають акцентом у будь-якому аутфіті.

Поєднання, які варто спробувати

Фіолетовий дивує своєю універсальністю. Він поєднується з багатьма відтінками.

  1. З гірчичним вийде сміливий та яскравий контраст, який має ультрамодний вигляд.
  2. З коричневим — створює теплий, стриманий і дуже осінній дует.
  3. Із зеленим — дарує відчуття свіжості, роблячи образ більш збалансованим.
  4. З чорним чи сірим — додає потрібного акценту в базові комплекти, не перебиваючи їхню класичність.

Тканини, які змінюють звучання кольору

Фіолетовий — той випадок, коли матеріал буквально "розкриває" його характер. На шифоні чи органзі він легкий і романтичний, на оксамиті або жакарді — має дорогий та навіть трохи урочистий вигляд. На шкірі чи денімі він набуває сучасного драйву й сміливості. Саме тому дизайнери так активно експериментують: один і той самий відтінок може звучати абсолютно по-різному, залежно від тканини.

Фіолетовий в одязі представлений в різних відтінках
Фіолетовий светр. Фото з Instagram

Що варто додати в гардероб

Якщо хочеться бути "на хвилі" сезону, придивіться до:

  • пальт та жакетів у глибоких відтінках фіолетового — вони замінять звичні чорні чи сірі верхні речі;
  • светрів та кардиганів — з ними легко створювати базові комбінації;
  • аксесуарів (сумки, ремені, шарфи, берети) — навіть маленький акцент у фіолетовому здатен освіжити образ;
  • взуття — особливо чоботи чи ботільйони, які мають ефектний вигляд навіть у найпростішому луці.
Колір в одязі, що набирає популярності
Гарний светр. Фото з Instagram

Отже, фіолетовий цієї осені — це не про випадковий "яскравий штрих", а про цілісний стиль, який може стати основою гардероба. Він багатогранний, універсальний і водночас несе в собі відчуття сили та впевненості. Саме тому цей колір ідеально підходить для жінок, які не бояться привертати увагу й водночас цінують елегантність.

Раніше ми писали про те, які речі стали класикою вже цього сезону.

Також ми повідомляли про трендовий піджак осіннього сезону.

мода одяг тренди стиль кольори
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації