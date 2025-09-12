Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Осінній стиль по-скандинавськи — 3 модні образи

Осінній стиль по-скандинавськи — 3 модні образи

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 10:38
Неймовірні образи від скандинавських модниць на осінь — варто повторити
Гарна дівчина. Фото: Freepik

От і настала осінь, і це означає лише одне: час готуватися до прохолоди й діставати із шафи речі, які зігріють і врятують від вітру. Легкі лляні сукні заміняться на трикотажні спідниці й светри, замість тонких жакетів з’являться об’ємні куртки й пальта, а замість капелюхів — теплі шарфи та в’язані біні. 

Про це пише Elle.

Реклама
Читайте також:

Що носять восени скандинавські модниці

Традиційно в таких питаннях нас виручають скандинавські модниці. Вони давно довели те, можна мати ефектний вигляд восени і для цього не потрібні складні формули. Достатньо практичних речей, які легко комбінуються між собою, і кілька трендових акцентів. У їхніх луках завжди комфорт, простота й затишок — без зайвого пафосу. Саме тому навіть найзвичайніший вихід на каву у них перетворюється на модний кадр.

В стильних образах поєднується простота і комфорт
Стильний образ із піджаком. Фото з Instagram

Цього сезону скандинавки радять робити ставку на трикотаж — светри, джемпери, жилети. Їх носять із чим завгодно: від широких джинсів і класичних брюк до мідіспідниць і навіть піжамних штанів.

Образи на осінь, які легко повторити
Светр в центрі образу. Фото з Instagram

Улюблений спосіб — додати під низ білу футболку чи сорочку, зверху кинути жакет або тренч і завершити образ аксесуарами: шкіряною сумкою, бейсболкою чи масивними прикрасами. Взуття може бути різним — кросівки, лофери, високі чоботи або зручні UGG.

Ще одна цікава ідея — стиль preppy. Тут застосовуються картаті мініспідниці, романтичні блузи й культові балетки Мері-Джейн. Це ніби легкий відголос шкільних років, але у сучасному й дуже стильному виконанні.

Сучасний образ в легкому виконані
Образ на осінь. Фото з Instagram

Ну й куди без верхнього одягу? Скандинавки завжди підкреслюють багатошаровість за допомогою тренчів, косух і замшевих курток. Це речі, які додають образу глибини й роблять його цікавішим.

Раніше ми писали про те, які стильні речі стануть хітом цієї осені.

Також ми повідомляли, який відтінок в одязі буде в тренді цього сезону.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації