Неймовірні образи від скандинавських модниць на осінь — варто повторити

От і настала осінь, і це означає лише одне: час готуватися до прохолоди й діставати із шафи речі, які зігріють і врятують від вітру. Легкі лляні сукні заміняться на трикотажні спідниці й светри, замість тонких жакетів з’являться об’ємні куртки й пальта, а замість капелюхів — теплі шарфи та в’язані біні.

Традиційно в таких питаннях нас виручають скандинавські модниці. Вони давно довели те, можна мати ефектний вигляд восени і для цього не потрібні складні формули. Достатньо практичних речей, які легко комбінуються між собою, і кілька трендових акцентів. У їхніх луках завжди комфорт, простота й затишок — без зайвого пафосу. Саме тому навіть найзвичайніший вихід на каву у них перетворюється на модний кадр.

Стильний образ із піджаком. Фото з Instagram

Цього сезону скандинавки радять робити ставку на трикотаж — светри, джемпери, жилети. Їх носять із чим завгодно: від широких джинсів і класичних брюк до мідіспідниць і навіть піжамних штанів.

Светр в центрі образу. Фото з Instagram

Улюблений спосіб — додати під низ білу футболку чи сорочку, зверху кинути жакет або тренч і завершити образ аксесуарами: шкіряною сумкою, бейсболкою чи масивними прикрасами. Взуття може бути різним — кросівки, лофери, високі чоботи або зручні UGG.

Ще одна цікава ідея — стиль preppy. Тут застосовуються картаті мініспідниці, романтичні блузи й культові балетки Мері-Джейн. Це ніби легкий відголос шкільних років, але у сучасному й дуже стильному виконанні.

Образ на осінь. Фото з Instagram

Ну й куди без верхнього одягу? Скандинавки завжди підкреслюють багатошаровість за допомогою тренчів, косух і замшевих курток. Це речі, які додають образу глибини й роблять його цікавішим.

