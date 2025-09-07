Видео
Главная Fashion Осень диктует тренды — спортивная куртка на пике популярности

Осень диктует тренды — спортивная куртка на пике популярности

Дата публикации 7 сентября 2025 08:40
Стильные образы со спортивной курткой — как ее носить этой осенью
Девушка в спортивной куртке. Фото: Instagram

Из-за волны ностальгии по футбольной эстетике, этой осенью главным хитом сезона станет спортивная куртка. Эта верхняя одежда — любимица модниц, хотя и стилизовать ее не так просто.

Об этом пишет Vogue.

С чем носить спортивную куртку осенью

Стилисты отмечают, что хотя и спортивная куртка на пике популярности, нужно постараться, чтобы стилизовать ее. Ведь фанаты на стадионах и модницы будут носить такую вещь совершенно по-разному. Особенно популярными будут модели на молнии. Именно такие куртки представили мировые бренды: Wales Bonner и Willy Chavarria в коллаборации с adidas, Kent & Curwen или Miu Miu.

Як стилізувати спортивну куртку
Стильные образы со спортивными куртками. Фото: Vogue

Чтобы удачно стилизовать спортивную куртку, стоит сочетать стоит попробовать сочетать вещи разной длины в одном образе, наслаивая одежду. Кроме того, беспроигрышным вариантом станет total look. Куртка, лонг и брюки в одном цвете будут выглядеть стильно.

При этом не обязательно сочетать такую куртку со спортивными штанами из комплекта. На низ подойдет немало других вариантов: мини-юбки, бермуды или джинсы с высокой талией. Они разбавят образ и сделают его более интересным.

Як стилізувати спортивну куртку
Образ со спортивной курткой. Фото: Instagram

Чтобы подчеркнуть настроение, попробуйте экспериментировать с молнией. Это инструмент, который может изменить весь образ. Например, ее можно расстегнуть для более расслабленного лука.

Як стилізувати спортивну куртку
Спортивная куртка. Фото: Instagram

Чтобы спортивная куртка выглядела стильно этой осенью, стоит уловить ретро-дух. Лучше всего выбрать винтажную модель, которая в сочетании с джинсами в стиле 90-х, позволит создать модный образ с нотками ностальгии.

Напомним, ранее мы писали о том, какие куртки будут модными осенью и зимой 2025. Эти модели подойдут всем.

Также мы рассказывали о том, как стильно носить джинсы этой осенью. Француженки показали новые тренды.

мода одежда тренды стиль верхняя одежда
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
