Осінь диктує тренди — спортивна куртка на піку популярності

Осінь диктує тренди — спортивна куртка на піку популярності

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 08:40
Стильні образи зі спортивною курткою — як її носити цієї осені
Дівчина у спортивній куртці. Фото: Instagram

Через хвилю ностальгії за футбольною естетикою, цієї осені головним хітом сезону стане спортивна куртка. Цей верхній одяг — улюбленець модниць, хоча й стилізувати його не так просто.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

З чим носити спортивну куртку восени

Стилісти зазначають, що хоча й спортивна куртка на піку популярності, потрібно постаратись, аби стилізувати її. Адже фанати на стадіонах та модниці будуть носити таку річ абсолютно по-різному. Особливо популярними будуть моделі на блискавці. Саме такі куртки представили світові бренди: Wales Bonner та Willy Chavarria в колаборації з adidas, Kent & Curwen чи Miu Miu.

Як стилізувати спортивну куртку
Стильні образи зі спортивними куртками. Фото: Vogue

Аби вдало стилізувати спортивну куртку, варто поєднувати речі різної довжини в одному образі, нашаровуючи одяг. Крім того, безпрограшним варіантом стане total look. Куртка, лонг та штани в одному кольорі матимуть стильний вигляд.

При цьому не обов'язково поєднувати таку куртку зі спортивними штанами з комплекту. На низ підійде чимало інших варіантів: мініспідниці, бермуди чи джинси з високою талією. Вони розбавлять образ та зроблять його цікавішим.

Як стилізувати спортивну куртку
Образ зі спортивною курткою. Фото: Instagram

Аби підкреслити настрій спробуйте експериментувати з блискавкою. Це інструмент, який може змінити ввесь образ. Наприклад, її можна розстібнути для більш розслабленого луку.

Як стилізувати спортивну куртку
Спортивна куртка. Фото: Instagram

Аби спортивна куртка мала стильний вигляд цієї осені, варто вловити ретро-дух. Найкраще обрати вінтажну модель, яка у поєднанні з джинсами в стилі 90-х, дасть змогу створити модний образ з нотками ностальгії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які куртки будуть модними восени та взимку 2025. Ці моделі підійдуть усім.

Також ми розповідали про те, як стильно носити джинси цієї осені. Француженки показали нові тренди.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
