Стильні образи зі спортивною курткою — як її носити цієї осені

Через хвилю ностальгії за футбольною естетикою, цієї осені головним хітом сезону стане спортивна куртка. Цей верхній одяг — улюбленець модниць, хоча й стилізувати його не так просто.

З чим носити спортивну куртку восени

Стилісти зазначають, що хоча й спортивна куртка на піку популярності, потрібно постаратись, аби стилізувати її. Адже фанати на стадіонах та модниці будуть носити таку річ абсолютно по-різному. Особливо популярними будуть моделі на блискавці. Саме такі куртки представили світові бренди: Wales Bonner та Willy Chavarria в колаборації з adidas, Kent & Curwen чи Miu Miu.

Аби вдало стилізувати спортивну куртку, варто поєднувати речі різної довжини в одному образі, нашаровуючи одяг. Крім того, безпрограшним варіантом стане total look. Куртка, лонг та штани в одному кольорі матимуть стильний вигляд.

При цьому не обов'язково поєднувати таку куртку зі спортивними штанами з комплекту. На низ підійде чимало інших варіантів: мініспідниці, бермуди чи джинси з високою талією. Вони розбавлять образ та зроблять його цікавішим.

Аби підкреслити настрій спробуйте експериментувати з блискавкою. Це інструмент, який може змінити ввесь образ. Наприклад, її можна розстібнути для більш розслабленого луку.

Аби спортивна куртка мала стильний вигляд цієї осені, варто вловити ретро-дух. Найкраще обрати вінтажну модель, яка у поєднанні з джинсами в стилі 90-х, дасть змогу створити модний образ з нотками ностальгії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які куртки будуть модними восени та взимку 2025. Ці моделі підійдуть усім.

