Главная Fashion Обручальные кольца, что видны издалека — главный тренд 2025

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 11:23
Мода на гигантские обручальные кольца — почему они покоряют 2025
Массивные обручальные кольца. Фото: freepik.com

Помолвки знаменитостей давно превратились в шоу, которое все хотят увидеть. Каждое новое кольцо становится финалом сезона и его рассматривают, обсуждают, сравнивают, даже анализируют оттенки и форму камня. Именно поэтому можно считать, что мода на гигантские кольца только начинает набирать обороты.

Об этом пишет Vogue.

В тренде гигантские обручальные кольца

В августе Джорджина Родригес продемонстрировала массивный овальный бриллиант, который оценивается в пять миллионов долларов.

Еще один стильный жест — менее показной, но изящный: кольцо Тейлор Свифт с винтажным бриллиантом формы "кушон". Эта подушкообразная форма известна мягким сиянием и легким бликом, который не слепит глаза.

Каблучки найбільших розмірів зараз в тренді
Кольцо Тейлор Свифт. Фото: Taylor Swift, Travis Kelce

Когда бриллиант превышает десять карат, он уже живет по своим правилам — часто его приходится снимать. Ювелир из Нью-Йорка Сара Дайн отметил, что дело не в размере, а в пропорциях. Большой камень может выглядеть очень элегантно, если правильно подобрана оправа. Гармония — вот что отличает настоящее изысканное кольцо от чрезмерно вычурного.

История крупных бриллиантов длинная. В 1920-1930-х годах ювелирные Дома делали огромные камни в стиле ар-деко, но носили их только на вечеринки, наряду с рубинами или сапфирами. В середине XX века Голливуд и королевские особы сделали крупные бриллианты желанными для всех. Грейс Келли носила 10,47 карата от Cartier, а легендарный бриллиант Элизабет Тейлор в 33 карата навсегда остался в истории ювелирного искусства. В 1980-1990-х прямоугольные бриллианты от Harry Winston стали почти стандартом — тогда кольца не должны были быть скромными, они были заявлением.

Сегодня тренд не в размере, а в размытии границ. Обручальное кольцо, коктейльное кольцо, ежедневное украшение — теперь это все одно и то же. Крупные камни больше не хранят только для торжеств, они становятся частью ежедневного образа и транслируются миллионам поклонников в соцсетях.

мода тренды аксессуары стиль украшения
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
