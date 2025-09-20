Видео
Настоящий антитренд — какие аксессуары больше не в моде

Настоящий антитренд — какие аксессуары больше не в моде

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 09:19
Антитрендовые аксессуары — почему это больше никто не носит
Сумка из жемчуга. Фото: Instagram

Некоторые аксессуары могут дополнить образ и сделать его по-настоящему стильным, или же наоборот — полностью испортить. Все зависит от того, какие варианты вы выберете, ведь кое-что уже давно вышло из моды и считается антитрендовым.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие аксессуары больше не в моде

Двойные и тройные кошельки

Тем, кто стремится быть в тренде, стоит забыть о двойных и тройных кошельках, которые складываются. Они стали настоящим символом безвкусицы. Вместо этого стилисты рекомендуют выбирать тонкий футляр для визиток. В нем можно хранить все необходимое — карточки или наличные. Или же обратите внимание на сплошные кошельки.

Які аксесуари більше не в моді
Тройной кошелек. Фото: Instagram

Камушек на цепочке

Долгое время такое простое, но элегантное украшение считалось трендовым, но сейчас цепочка с камешками вышла из моды. Стилисты считают, что лучше отдавать предпочтение массивным украшениям или чокерам. Также в тренде сейчас многослойные колье.

Які аксесуари більше не в моді
Жемчужина на цепочке. Фото: Instagram

Сумочки из бисера или жемчужин

Еще несколько лет назад этот аксессуар был мечтой всех модниц, однако сейчас такая сумка стала антитрендовой. Лучше выбирать более сдержанные модели, например, однотонные кожаные сумки. Они будут модными всегда.

Які аксесуари більше не в моді
Сумка из жемчуга. Фото: Instagram

Булавки с жемчугом

Крупные булавки с жемчугом были на пике популярности несколько сезонов назад, кажется, их носили все девушки. Однако сейчас такой аксессуар возглавил рейтинг антитрендов. Лучше выбирать более минималистичные варианты.

Які аксесуари більше не в моді
Шпильки с жемчугом. Фото: Instagram

Если вы хотите быть в тренде, лучше оставить эти аксессуары в прошлом. Они лишь испортят образ и сделают его устаревшим.

Напомним, ранее мы писали о том, какая сумка стала трендом этого сезона. Ее хотят все модницы.

Также мы рассказывали о том, какие аксессуары будут универсальными. Они подойдут абсолютно под все.

мода сумки аксессуары антитренды украшения
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
