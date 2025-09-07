Универсальные аксессуары — дополнят любой образ

Круглые золотые серьги из золота. Фото: Freepik

Аксессуары — это завершающий аккорд в любом образе. Они дополняют его и добавляют характера. Некоторые из них подойдут только на особый случай, а некоторые аксессуары — универсальные.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие аксессуары самые универсальные

Серьги-кольца

Такое украшение подойдет всем. К тому же серьги-кольца подойдут к разным образам: романтическому, сдержанному, праздничному или повседневному. Этот аксессуар смело можно назвать самым универсальным, ведь он никогда не выходит из моды и подходит ко всему.

Серьги-кольца. Фото: Instagram

Тонкие цепочки и браслеты

Если вы ищете украшение, которое не нужно менять для разных образов, обратите внимание на тонкие цепочки. На шее такой аксессуар выглядит нежно и элегантно, он подойдет к любому луку. Это же касается и браслетов — минималистичные модели не теряют актуальность годами.

Тонкая цепочка на шее. Фото: Instagram

Кожаный ремень

Такой аксессуар станет идеальным дополнением к чему угодно: брюкам, юбке или платью. При этом его формы и размеры могут быть разными — от светло молочных тоненьких моделей до черных широких ремней.

Кожаные ремни. Фото: Instagram

Маленькая черная сумка

Такая сумка, как черное платье, должна быть у каждой девушки. Это беспроигрышный вариант, который подойдет абсолютно ко всему. Дополняйте ею хоть классический образ на работу, хоть утонченный лук на вечер.

Черная сумка. Фото: Instagram

Эти аксессуары никогда не выйдут из моды и действительно будут подходить абсолютно под все. Лучшая модная инвестиция, которая точно вас не подведет.

